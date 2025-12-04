López Miras reclama en Bruselas más inversión para los territorios que sufren una mayor escasez de agua

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, defendió este jueves en Bruselas la necesidad de que la Unión Europea aumente su apoyo financiero a los territorios que sufren mayor escasez de agua. Lo hizo durante una reunión con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que presentó a la Región como referente europeo en reutilización y gestión eficiente del agua.

López Miras trasladó a la comisaria que la Comisión Europea debe "priorizar inversiones para aquellos territorios que sufrimos un mayor estrés hídrico". A su juicio, la desertificación, la sequía y el cambio climático "nos hacen estar más expuestos a fenómenos climatológicos adversos como las inundaciones". En estos casos, añadió, esos fondos servirían para compensar que estos territorios "tenemos que invertir y llevar a cabo infraestructuras para protegernos de inundaciones y lluvias torrenciales".

El jefe del Ejecutivo murciano también consideró imprescindible que la UE impulse un modelo de gestión integrada del agua que trascienda fronteras administrativas. Recordó que "no se pueden hacer gestiones de las cuencas hidrográficas por separado y de espaldas unas a otras", e insistió en que "tiene que haber una gestión unitaria del agua en España", puesto que "la cuenca del Tajo no puede gestionarse de espaldas a la del Segura".

"La cuenca del Tajo no puede gestionarse de espaldas a la del Segura", advierte Miras

Una región referente en depuración y reutilización

Durante el encuentro, López Miras destacó que la Región de Murcia "es líder mundial en gestión del agua" y que Roswall "conocía nuestros datos de reutilización y depuración", además de las inversiones realizadas "para convertirnos en el territorio que mejor se ha adaptado a la falta de agua".

El presidente invitó a la comisaria a visitar la Región para conocer de primera mano su modelo de depuración, reutilización y agricultura tecnificada. Roswall aceptó la invitación y se espera que el próximo 8 de diciembre visite el stand que Murcia instalará en el primer Foro de Resiliencia Hídrica, que se celebra en Bruselas.

La Comunidad ha invertido más de 1.600 millones en depuración en los últimos 30 años

Un laboratorio europeo de resiliencia hídrica

López Miras planteó que la Región de Murcia actúe como "laboratorio" europeo para la aplicación práctica de la recientemente aprobada Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. "Le he propuesto que formemos parte de esa Estrategia para aportar nuestro conocimiento y lo que llevamos tanto tiempo haciendo en la Región", afirmó.

El presidente autonómico informó de que la Comunidad ha invertido más de 1.600 millones de euros en depuración en los últimos 30 años, alcanzando niveles del 98 % de aguas residuales tratadas y reutilizadas. Subrayó que la reutilización es "uno de los grandes desafíos de la Unión Europea". Como referencia, detalló que la media comunitaria reutiliza un 5 % de sus aguas urbanas; España, un 10 %; Israel, un 86 %; mientras que la Región de Murcia llega al 96 %. A ello se suma la modernización del regadío, que ya alcanza el 87,5 % de superficie con riego localizado, muy por encima de la media nacional del 50 %.

El presidente informó también sobre las nuevas líneas de innovación en el ámbito hídrico, como el proyecto Regen-IA, dotado con 7,3 millones de euros, que permitirá incorporar inteligencia artificial en las estaciones depuradoras.