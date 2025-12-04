La justicia tumba el Presupuesto del Consorcio de Extinción de Incendios de Murcia de 2024

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo da la razón a Comisiones Obreras tras la presentación de un recurso contra el anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para 2024, declarando la "nulidad del acto administrativo" y dejándolo sin efecto.

La consecuencia, explica el sindicato, es retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación del presupuesto, con el objeto de cumplir con el deber legal, por la administración competente, de la negociación colectiva previa sobre las materias previstas en el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 5/15. "Todo ello con imposición de costas procesales a la parte demandada", indica el comunicado del sindicato difundido este jueves .

Esta sentencia da la razón a Comisiones Obreras en sus alegaciones referidas no sólo a que no se ha cumplido con el requisito legal exigible de la negociación colectiva, sino también con las demandas expuestas en las alegaciones presentadas por CC OO y rechazadas por la Administración y referidas a que el Presupuesto aprobado recogía un "exiguo" incremento del Capítulo I de Gastos de Personal en un 2,32% respecto al de 2023.

Este porcentaje apenas cubría las subidas salariales pactadas a nivel estatal con el Gobierno y no respondía, en absoluto, a los compromisos adquiridos con los sindicatos con el presidente regional, Fernando López Miras, de incremento neto de la plantilla en 120 bomberos, ya que no se planteaba la creación ni de una sola plaza neta de crecimiento respecto a las acordadas en el 2022, lo mismo que pasó en 2023, en un "flagrante incumplimiento" respeto a la acordado con la Administración Regional.

Criticaron el "exiguo" incremento del personal en un 2,32% respecto al del año anterior

Tampoco aparecía ninguna partida presupuestaria, aunque fuera con una dotación económica inicial “simbólica”, que permitiera dar satisfacción a las posibles repercusiones económicas que se derivaran de la actualización, también comprometida, de la RPT.

Sin nuevas plazas

Para Comisiones Obreras, la evolución posterior de las actuaciones del Consorcio no hacen sino reafirmar las previsiones que se contenían en la demanda de CC OO, es decir, que ni se han creado nuevas plazas de las comprometidas con López Miras, con la consiguiente situación de falta alarmante de personal y la prestación del servicio, "exceso de horas extraordinarias, dificultades de aplicación de las reducciones de jornada y un largo etc". Y asimismo tampoco se ha avanzado, sostiene el sindicato, en la actualización del acuerdo marco comprometida también con la Administración.

La justicia da la razón al sindicato y obliga al Consorcio a sentarse a negociar con los sindicatos todos estos temas y que esa negociación sea real y efectiva y se refleje en unos nuevos Presupuestos que den respuestas a los compromisos no cumplidos por la administración de negociación de un nuevo Acuerdo Marco, a una ampliación efectiva y urgente de la Plantilla y a una revisión de la RPT, entre otros asuntos urgentes pendientes de acuerdos en el Consorcio.