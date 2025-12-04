El informe sobre el Santa Lucía recomienda incrementar la seguridad ante incendios

Menos de una semana. Ese es el tiempo que se ha tardado en elaborar el informe técnico encargado por la Consejería de Salud el pasado miércoles, 26 de noviembre, horas después del incendio que devoró gran parte de la fachada del bloque cinco del Hospital Santa Lucía de Cartagena y en el que no hubo que lamentar heridos gracias a la rápida actuación de los bomberos y del personal sanitario para evacuar a los pacientes ingresados.

Las conclusiones son claras: "Se recomienda incrementar la seguridad frente al riesgo de incendio". Así lo indica el documento que ha resultado del análisis llevado a cabo por los especialistas que se han encargado de evaluar en estos días la situación del centro sanitario de referencia del Área II de Salud, una situación que ya se había puesto de relieve en la Asamblea Regional, donde el pasado mes de febrero se aprobó una moción para evaluar la seguridad del hospital y sustituir la cubierta.

El informe técnico acredita que la fachada del centro hospitalario está ejecutada de conformidad con la normativa de protección frente a incendios que le resulta exigible, concretamente la norma NBE-CPI-96, pero esto no quita para que los especialistas recomienden incrementar la seguridad frente al riesgo de incendio planificando las actuaciones a través de una comisión técnica que proponga las soluciones más adecuadas, teniendo en cuenta tanto las dificultades constructivas que ello implica, como las implicaciones derivadas de la necesidad de mantener el hospital en funcionamiento.

El informe acredita que la fachada está ejecutada conforme a la normativa de protección frente a incendios

Por ello, la Consejería de Salud va a constituir una comisión técnica para estudiar cómo reforzar la seguridad en la fachada del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, basándose en las recomendaciones técnicas reflejadas en el avance del informe solicitado la semana pasada.

Para su constitución la gerente del SMS, Isabel Ayala, firmará una resolución en los próximos días en la que se designará a los miembros de la comisión técnica, grupo de profesionales entre los que habrá arquitectos e ingenieros de la Consejería de Salud, del propio Hospital Santa Lucía y del Servicio Murciano de Salud.

Con estas actuaciones, la Consejería de Salud y el SMS buscan reforzar la seguridad de pacientes y personal del centro hospitalario siempre en base a las recomendaciones de los técnicos.

Además, para evitar riesgos de incendio y el consumo de tabaco en instalaciones sanitarias -algo que está prohibido por ley-, Salud ha iniciado una campaña de concienciación dirigida a trabajadores sanitarios, pacientes y familiares.