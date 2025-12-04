La industria agroalimentaria saca músculo con 136 millones en inversiones en cinco años

La industria agroalimentaria de la Región de Murcia recibió entre 2020 y 2025 un fuerte respaldo del Gobierno regional, que, a través de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha aprobado 1.168 expedientes de ayuda, generando más de 136,8 millones de euros en inversión, 31 millones en subvenciones y 1.380 nuevos empleos.

En total, "por cada euro de ayuda pública se han movilizado 4,4 euros de inversión privada, un indicador de la eficacia de las políticas de impulso empresarial", según destacó esta mañana la consejera del ramo, Marisa López Aragón, durante la clausura de la Asamblea General de Agrupal 2025, un acto al que también asistió el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

“El Gobierno de Fernando López Miras cree en este sector, lo apoya y lo acompaña. La industria agroalimentaria es uno de los motores esenciales de nuestra economía y seguiremos impulsando su crecimiento”, subrayó la consejera.

Asimismo, remarcó que la industria alimentaria murciana constituye un pilar fundamental de la estructura económica regional, y cuenta con casi 1.000 empresas, en su mayoría pymes, que facturan cerca de 8.800 millones de euros, más del 27 por ciento de la producción industrial. Sumada a la agricultura, supone alrededor del 33 por ciento del PIB regional, “posicionando a la Región como una de las áreas más especializadas de España”, remarcó López Aragón.

El sector agroalimentario exportó por valor de 5.003 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un 4,3 por ciento más que en 2024; y el sector de bebidas alcanzó los 749 millones, con un crecimiento del 8,7 por ciento.

“Son cifras que demuestran vuestra capacidad para innovar, mejorar y competir en un entorno cada vez más exigente”, afirmó la consejera, quien felicitó también a los galardonados por Agrupal y por el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.

Nuevas subvenciones

Durante su intervención, López Aragón anunció una medida estratégica: la aprobación, por los Consejos Asesor y de Dirección del Instituto de Fomento (Info), de las bases de una nueva convocatoria dotada con 10 millones de euros destinada a la modernización y creación de infraestructuras en los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia.

Esta convocatoria permitirá adquirir nuevo equipamiento, mejorar el existente y reforzar las capacidades de ensayo y experimentación, para situar a los centros al nivel de los grandes referentes nacionales y europeos.

La consejera manifestó que “sin centros tecnológicos fuertes, conectados con la empresa y equipados con capacidades avanzadas, no es posible sostener una región competitiva”. “Esta inversión tendrá un impacto directo en el sector agroalimentario”, explicó.

Por último, Marisa López Aragón puso en valor el papel de Agrupal, del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y del resto de centros tecnológicos, así como el esfuerzo diario de las empresas que conforman el sector. “Hoy contamos con una industria sólida, dinámica y especializada. Desde el Gobierno regional vamos a seguir acompañándoos, escuchando vuestras necesidades y ofreciendo instrumentos de financiación, innovación y apoyo a la internacionalización”, aseguró.

Impacto de más de 4.300 millones

El consejero resaltó que la industria de alimentación y bebidas “es uno de los mayores activos económicos y sociales de la Región”, y puso de relieve los últimos datos disponibles: en 2023, la industria alimentaria generó un impacto total de 4.318 millones de euros y 92.840 empleos, lo que equivale al 11 por ciento del PIB regional y al 14 por ciento del empleo total. Además, constituye el subsector más dinámico de la industria manufacturera murciana, con el 32 por ciento de su facturación y el 36 por ciento del empleo industrial.

“Estamos hablando de un sector que no solo alimenta al mundo, sino que sostiene miles de puestos de trabajo, fija población en el territorio y actúa como motor de innovación y modernización industrial”, subrayó Vázquez, quien incidió en que la Región de Murcia “cuenta con una de las industrias alimentarias más dinámicas, tecnificadas y exportadoras de España”.

Según los datos disponibles, la producción industrial en la Región creció un 6,6 por ciento anual, más de dos puntos por encima de la media nacional, impulsada en gran medida por el dinamismo del sector alimentario, cuya producción aumentó un 12 por ciento. “La industria alimentaria de Murcia no solo fabrica alimentos: genera empleo estable, innovación aplicada, nuevas tecnologías y una cadena de valor que llega a la agricultura, el transporte, la energía, el envase y la logística”, señaló el consejero.

El consejero Vázquez, durante su intervención en la jornada / CARM

El consumo energético hace de palanca

Juan María Vázquez destacó que el consumo energético “se ha convertido en una de las principales palancas de competitividad del sector”. La industria de la alimentación en España es la rama de actividad con mayor consumo energético, con un 18,6 por ciento del total industrial, lo que supone 2.896 millones de euros al año, fundamentalmente en electricidad (53 por ciento) y gas natural (36).

“Reducir la factura energética y descarbonizar los procesos productivos es una condición necesaria para que nuestras empresas sigan compitiendo en los mercados internacionales”, indicó el consejero, quien recordó que el Gobierno regional “está trabajando para que nuestras empresas dispongan de las mejores condiciones posibles para seguir creciendo, aprovechando la enorme capacidad fotovoltaica de la Región y facilitando la electrificación de los usos térmicos en la industria alimentaria.

Además, insistió en el resultado conseguido tras la negociación que el Gobierno regional impulsó frente a Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “y que supondrá para la Región inversiones en su mejora de más de 300 millones de euros, cuadruplicando la inversión del Estado con el plan vigente. Estaremos enfocados en impulsar que las inversiones se realicen a la mayor brevedad posible”.