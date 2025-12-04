El fumar se va a acabar: Salud instalará cámaras antitabaco en todos los hospitales de la Región tras el incendio del Santa Lucía

La Consejería de Salud instalará cámaras de vigilancia para controlar que los fumadores cumplen la Ley Antitabaco en el Hospital Santa Lucía de Cartagena después del incendio que devoró gran parte de la fachada del bloque cinco y en el que no hubo que lamentar heridos gracias a la rápida actuación de los bomberos y del personal sanitario para evacuar a los pacientes ingresados.

Lo anunció el consejero del ramo, Juan José Pedreño, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional, en donde destacó que se van a llevar a cabo una "intensificación de las medidas" dirigidas al cumplimiento de la legislación para restringir el tabaco "porque parece que, efectivamente, una colilla mal apagada causó el incendio".

El consejero recuerda que "no se puede fumar ni siquiera en sus recintos"

Fuentes de la Consejería de Salud confirmaron a esta Redacción que la medida se comenzará a implantar en el Hospital Santa Lucía y se hará extensivo progresivamente al resto de centros hospitalarios de la Región de Murcia. "No se puede fumar ni siquiera en sus recintos", insistió el consejero en la Asamblea.

Además, informó de que se va a reforzar la seguridad de la fachada del Santa Lucía "siempre con base en las recomendaciones de los técnicos". De hecho, este mismo jueves se conocían las primeras conclusiones del informe que solicitó el Ejecutivo de López Miras en el que se recomienda incrementar la seguridad del complejo, si bien también reconoce que la fachada cumplía con la normativa.

Achaca al Plan de Emergencias el que los bomberos se encontraran a su llegada "todas las estancias evacuadas"

Pedreño señaló que su departamento va a constituir una comisión técnica "con arquitectos, ingenieros y profesionales tanto del SMS como de la Consejería y del propio hospital" que aportará soluciones para mejorar la seguridad del centro.

Pedreño explicó que el Plan de Emergencias del centro hospitalario permitió que los bomberos se encontraran a su llegada "todas las estancias evacuadas". Asimismo, recordó que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene en marcha circuitos, protocolos y procedimientos de evacuación de los hospitales, y, "además, lleva a cabo una serie de cursos de formación del personal con entrenamientos y simulacros".

La oposición exige "responsabilidades políticas"

Fueron dos las preguntas sobre la seguridad en el Santa Lucía las que tuvo que responder el consejero Pedreño. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró que es él quien debe "asumir responsabilidades políticas y presentar su dimisión de manera inmediata" por no garantizar la seguridad debida en el hospital de Cartagena.

Carmina Fernández, este jueves en la Asamblea. / PSRM

Recordó que en 2015 hubo un fuego en la misma fachada, criticando que "lo único que se le ha ocurrido después de dos incendios y diez años de retraso es crear una comisión", acusándole de tener "poca vergüenza".

También le echó en cara que, en febrero de este año, se aprobó en la Asamblea una moción para hacer un informe, explicar qué se ha hecho desde 2015 y sustituir los materiales peligrosos, pero el Gobierno regional "no ha hecho nada".

La responsabilidad política no espera al resultado de la Policía Científica ni se esconde detrás de los técnicos Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

Además, remarcó que lo sucedido el 26 de noviembre ha puesto de manifiesto que ni las alertas ni los protocolos de seguridad funcionaron como debían. "Las alarmas no sonaron a tiempo y la evacuación se realizó, fundamentalmente, gracias a la iniciativa y a la profesionalidad del personal sanitario, sin una dirección clara y eficaz de la emergencia", subrayó.

"La responsabilidad política no espera al resultado de la Policía Científica ni se esconde detrás de los técnicos. La responsabilidad política se asume cuando se reconoce que se pudo y se debió hacer más antes, y no se hizo", añadió.