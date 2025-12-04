Los ganaderos piden intensificar el control de la fauna salvaje en la Región de Murcia

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en el área metropolitana de Barcelona —nueve jabalíes positivos y una treintena de casos pendientes de análisis— ha generado preocupación en el sector ganadero murciano y ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la fauna salvaje, especialmente del jabalí.

En la Región, la situación es mejor que en Cataluña, pero está lejos de ser ideal. Así lo explica José Miguel Marín, el presidente de Coag, quien recuerda que hace dos años la organización propuso actuaciones de control poblacional junto con la Consejería de Agricultura y Medio Natural. "Eso se está haciendo y con buenos resultados, pero está siendo muy limitado. Hay que intensificarlo", reclama.

El Gobierno regional afirma que se está actuando. El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, aseguró recientemente que la población de jabalí es “muy baja” gracias a la caza selectiva, con 13.000 ejemplares abatidos al año dentro de una población estimada en 35.000 animales. Sin embargo, estas cifras son cuestionadas por el sector. “Tú puedes saber los que matas, pero los que hay vivos… es muy difícil”, apunta Marín, quien confiesa que las estimaciones oficiales suscitan cierta incredulidad en el campo.

Sobrepoblación, daños y sanidad

Los ganaderos murcianos aseguran percibir cada vez más animales fuera de sus zonas habituales, un síntoma claro de que la población está sobredimensionada. "Cuando los jabalíes salen de la sierra y se acercan a zonas agrícolas o a núcleos urbanos es porque no tienen comida o hay machos dominantes expulsando a otros", explica Marín.

Los daños a cultivos se suman al riesgo sanitario. La PPA, totalmente inocua para las personas, puede paralizar exportaciones y arruinar explotaciones enteras. Pero no es el único desafío: "La superpoblación de cualquier especie trae problemas: sarna, tuberculosis, brucelosis…", añade el dirigente agrario.

Más allá del jabalí

Desde COAG Murcia también apuntan a otras especies cuyo crecimiento descontrolado provoca impacto agrícola o sanitario: el conejo, los ungulados como el arruí o la cabra montés, e incluso las palomas en relación con la gripe aviar. "Los equilibrios deben mantenerse", resume Marín.

A nivel estatal, COAG denuncia que la administración ha desatendido durante décadas la presión poblacional del jabalí, cuya cifra en España habría aumentado un 550% en 30 años, hasta 1,3 millones de ejemplares.