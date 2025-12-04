Funcas confirma que la Región frena su impulso económico y el PIB crecerá por debajo de la media en 2025 y 2026

Una "desaceleración" progresiva del crecimiento económico por una menor aportación del sector primario y la agricultura. El Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia crecerá un 2,6% este ejercicio y un 1,3% en 2026, porcentajes por debajo de la media nacional (2,9% y 1,9% respectivamente), según las previsiones para las comunidades autónomas 2025-2026 ofrecidas este jueves por Funcas.

Murcia no es la excepción: el crecimiento se estanca en todas las comunidades por factores comunes como la moderación del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos.

Tras liderar el crecimiento económico de todo el país el pasado año, la Región moderará para los próximos dos ejercicios su incremento del PIB pese al avance tanto del empleo como de la población activa "a un ritmo vigoroso". Para este ejercicio se estima que la tasa de desempleo descienda hasta el entorno del 12%.

Estas son algunas de las principales conclusiones extraídas de los datos aportados por Funcas. Su panel de expertos señala que tanto la industria como los servicios en la Comunidad evolucionan en línea con la media nacional, a tenor de los indicadores disponibles, si bien el peso de estos sectores en la estructura productiva de Murcia "es menor, mientras que la agricultura tiene mayor presencia".

Tasas del crecimiento del PIB anual en España y en la Región. / Funcas

Crecimiento limitado de la construcción

Por otra parte, el comportamiento de los visados y el descenso de la licitación oficial registrada en el pasado ejercicio prefiguran un crecimiento limitado de la actividad en el sector de la construcción en 2025.

El crecimiento previsto del PIB en 2026 es del 1,3%. La composición estructural de la industria en esta comunidad está globalmente en sintonía con el ciclo expansivo que conoce la economía española: el peso de las ramas más dinámicas como el de las que presentan un peor desempeño es reducido, concentrándose su actividad en ramas que evoluciona en consonancia con el conjunto de la economía.

Previsiones económicas en la Región de Murcia / Funcas

No obstante, dentro de su sector servicios es limitada la presencia de las ramas más expansivas de esta etapa. Por otra parte, la evolución conjunta de los indicadores adelantados de construcción en 2025 anuncia un resultado discreto para el próximo año. El mercado laboral seguirá progresando, y se estima que la tasa de paro descenderá hasta el 11,6%.

Las dos islas tiran del crecimiento en España

Islas Baleares (3,5), Canarias (3,5) y en menor medida Andalucía (3,3) y Madrid (3,3) como las comunidades autónomas que más crecerán este año, según Funcas. En el caso de las tres primeras, por el elevado peso del turismo, y en el de Madrid, por la presencia de un sector servicios de mercado competitivo -que engloba servicios de apoyo a empresas, logística o tecnología-, como ocurre con Cataluña (2,8 por ciento).

Regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa Next Generation o a las energías renovables.

La desaceleración del turismo y la moderación de la industria hacen mella en todas las autonomías

Sin embargo, la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en todas las regiones en 2026, si bien Madrid (2,3), Andalucía (2,1), Baleares (2,1), Canarias (2) y Cataluña (2) repetirán como las mejores. Serán además las únicas con tasas por encima de la media nacional prevista por Funcas (1,9).

En general, la evolución del PIB regional durante el periodo 2025-2026 dependerá todavía de factores asociados a la evolución sectorial de la demanda, si bien con el tiempo los factores de oferta, que atañen a la capacidad de producción de cada comunidad, irán ganando importancia.