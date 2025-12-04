Francisco Lucas descarta cambios inminentes en las reglas del Trasvase Tajo-Segura

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, trasladó este jueves un mensaje de calma al sector agrícola ante el temor de posibles recortes inminentes en el Trasvase Tajo-Segura. Durante el acto de inicio de las obras del corredor verde del Mar Menor, indicó que cualquier modificación de las reglas de explotación del acueducto debe ser examinada previamente por el Consejo Nacional del Agua, cuya próxima reunión está convocada para enero, y aseguró que ese asunto no figura en el orden del día. "Según la información que tengo es que no se va a modificar esa regla de explotación", aseguró.

Lucas añadió que el Gobierno central está trabajando "con seriedad, responsabilidad y rigor" para que el suministro hídrico quede garantizado. En este sentido, afirmó que con un Ejecutivo socialista "nunca ha faltado y nunca va a faltar agua en la Región de Murcia" y llamó a regantes, agricultores y ciudadanía a "hacer un frente común".

La apuesta de Lucas Jiménez

Sus declaraciones respondían a las manifestaciones realizadas hace un par de semanas por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien había vaticinado que en diciembre se aprobaría el primer cambio en las reglas de explotación. Este llegó incluso a bromear con una apuesta: "Le pongo a quien quiera un almuerzo navideño a que en diciembre habrá Consejo Nacional del Agua y se aprobarán las modificaciones", tal y como quiere el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Jiménez había advertido de una hoja de ruta que contemplaría un primer recorte de unos 30 hectómetros cúbicos para el regadío a finales de año, seguido de otros ajustes en 2026 y 2027 hasta superar los 100 hectómetros menos. Además, señaló que los regantes vigilarán estrechamente el proceso y están dispuestos a recurrir a la vía judicial si consideran que se vulneran sus derechos.

Frente a esa inquietud, Lucas insistió en que "no se debe generar alarma" en torno a una cuestión que consideró vital para la economía murciana, reiterando que su prioridad es garantizar que "nunca falte agua en la Región de Murcia".