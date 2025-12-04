Esta es la fotografía tomada en Santiago de La Rivera en Murcia que ha ganado el FotazasPhotoClub de Noviembre

El certamen mensual #FotazasPhotoClub, organizado por la comunidad de fotografía PhotoClub, ya tiene ganador correspondiente a la edición de noviembre. La imagen premiada es una espectacular fotografía de paisaje capturada en Santiago de La Ribera, en el municipio de San Javier (Región de Murcia) y realizada por el usuario de Instagram @localizaciones_deun_fotografo.

PhotoClub comunicaba el resultado a través de sus redes sociales, destacando la calidad de la composición y el impacto visual de la escena. La instantánea muestra un amanecer o atardecer sobre el Mar Menor, con un muelle de madera que se adentra hacia el horizonte y una atmósfera de tonos cálidos que envuelve todo el paisaje. El reflejo del cielo en el agua crea un efecto de simetría que convierte la imagen en un ejemplo de control de la luz y la perspectiva.

Este premio forma parte de la iniciativa mensual del club fotográfico, que anima a aficionados y profesionales a compartir sus mejores trabajos utilizando el hashtag del concurso. Cada mes, el equipo de PhotoClub selecciona una imagen destacada entre todas las participantes.

Una ubicación icónica

Santiago de La Ribera es uno de los enclaves más fotografiados del Mar Menor, conocido por sus pasarelas y embarcaderos que se adentran en la laguna salada. Este tipo de escenarios, además de su valor paisajístico, se ha convertido en un reclamo visual para creadores de contenido y amantes de la fotografía.

La comunidad PhotoClub

La cuenta oficial de PhotoClub (@PhotoClub_es) reúne a una amplia comunidad interesada en técnicas, consejos y manuales de fotografía, y utiliza este concurso como escaparate para impulsar el talento creativo de sus seguidores.