La empresa del proyecto agrivoltaico junto a Calblanque asegura que el proyecto aúna "seguridad y respeto ambiental"

La mercantil Nefer Power ha salido al paso de las dudas surgidas en torno a sus proyectos Manganefer I y II en Los Belones (Cartagena) asegurando que la transformación hacia un modelo agrivoltaico permitirá "aunar seguridad, sostenibilidad y respeto ambiental". La compañía recalca que la actualización del diseño ha sido valorada de manera positiva por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Los proyectos, inicialmente concebidos como plantas fotovoltaicas convencionales, han incorporado estructuras sobreelevadas, sistemas de almacenamiento energético y espacio suficiente para mantener los cultivos bajo los paneles solares. Este nuevo enfoque permitiría compatibilizar la producción de energía renovable con la agricultura tradicional del Campo de Cartagena, según subraya la empresa.

Desde la mercantil explican que la sombra parcial de los paneles contribuirá a reducir la evaporación del agua y el estrés térmico en las plantas, una medida especialmente relevante en un contexto regional de sequía y episodios climáticos extremos. "El suelo permanece húmedo durante más tiempo y se rebajan las necesidades de riego", destacan fuentes de Nefer Power, que aseguran que el modelo mejora la resiliencia frente a las altas temperaturas.

La firma también sostiene que la transformación del proyecto introduce medidas que refuerzan la conservación del territorio y la continuidad de la actividad agrícola. "Entre ellas destacan el mantenimiento de la orografía natural, la reducción del movimiento de tierras y la mejora del drenaje, factores que contribuyen a disminuir la erosión y la evaporación todo ello para preservar la salud del suelo", explican.

Asimismo, se garantiza la operatividad de la maquinaria agrícola y se disminuirá la huella de carbono de la actividad agropecuaria al emplearse energía renovable en riegos y otras operaciones auxiliares.

Supervisión ambiental y control público

La empresa afirma que se mantiene la figura de un vigilante ambiental externo encargado de supervisar semanalmente el cumplimiento de las medidas recogidas en el Plan y Programa de Vigilancia Ambiental. Añade que la Dirección General de Medio Ambiente conservará su función inspectora "en cualquier momento" para asegurar que la ejecución se ajusta a la normativa vigente.

Nefer Power asegura que su intención es avanzar hacia "un desarrollo energético más respetuoso" y compatible con la agricultura local y la protección del territorio, incidiendo en que el entorno del Mar Menor es especialmente sensible.

Comunicación con los vecinos

La mercantil afirma haber reforzado la transparencia y el diálogo con residentes y colectivos locales, mediante la difusión continua de información, reuniones informativas, canales abiertos para dudas y sugerencias y visitas programadas a las instalaciones. Con ello buscan "fortalecer la confianza y la colaboración con el entorno", explican.

"El proyecto agrovoltaico se ha desarrollado pensando, en todo momento, en su integración en el entorno y en el bienestar de los vecinos", subraya la compañía.