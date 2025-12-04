Sesión de control
En directo | El Plan Aeroportuario y el Plan de Calidad del Aire, a debate en la Asamblea Regional
Sigue la sesión de control al Gobierno, en la que también se abordarán otras cuestiones como el incendio en el hospital Santa Lucía y las ayudas para proyectos de Cohousing
La Asamblea Regional acoge este jueves, a partir de las 9.30 horas, las sesión de control al Gobierno, en la que se tratarán cuestiones como el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario y el Plan Regional de Mejora de la Calidad del Aire.
El hemicicló también preguntará sobre el incendio del Hospital Santa Lucía de Cartagena y las ayudas para proyectos de Cohousing, entre otros temas.
En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:
- Pregunta Oral en Pleno sobre valoración de las actuaciones llevadas a cabo para reducir la tasa de abandono educativo temprano, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre Superficie Agraria Útil (SAU) del municipio de Calasparra, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre cuantía que alcanza el aval medio concedido a través de las ayudas al aval joven, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre ayudas para proyectos de Cohousing, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas adoptadas por la Consejería de Empresa para cumplir con las recomendaciones indicadas en los informes de evaluación “ex post” de sus campañas de publicidad institucional de 2023 y 2024, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre medidas que ha adoptado la Consejería de Salud desde el incendio de 2015 que afectó al Hospital Santa Lucía de Cartagena para reforzar la seguridad y la protección frente a incendios del Complejo Hospitalario, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre incendio en el Hospital General Universitario de Santa Lucía en Cartagena, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre inversiones del Gobierno de España en la cuenca del Campo de Cartagena, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre garantía de viabilidad económica de las Universidades públicas de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre estado de salud del Mar Menor, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre contratos-programa de la UMU y la UPCT , formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre incumplimiento del acuerdo de Propuesta de Resolución n.º 19 de Debate de la Región 2024, en relación a la elaboración del Plan Regional de Mejora de la Calidad del Aire, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Interpelación en Pleno sobre el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre autorización de la contratación de suministro de vacunas de calendario y otras para 2025, 2026 y 2027 , formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre incumplimiento del Decreto n.º 51/2024, de 16 de mayo, por el que se establece el plazo máximo para la constitución del Consejo Asesor Regional de Mecenazgo el día 6 de diciembre de 2024, formulada por el grupo parlamentario Socialista
