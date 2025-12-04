En directo | El Plan Aeroportuario y el Plan de Calidad del Aire, a debate en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional acoge este jueves, a partir de las 9.30 horas, las sesión de control al Gobierno, en la que se tratarán cuestiones como el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario y el Plan Regional de Mejora de la Calidad del Aire.

El hemicicló también preguntará sobre el incendio del Hospital Santa Lucía de Cartagena y las ayudas para proyectos de Cohousing, entre otros temas.

Pleno de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: