La Comunidad revisa el impacto de las obras de dos huertos solares junto a Calblanque

El Parque Natural de Calblanque vuelve a estar en el punto de mira. Vecinos, ecologistas y usuarios habituales de uno de los paraíso naturales más emblemáticos del litoral murciano han encendido las alarmas ante lo que consideran una amenaza directa al paisaje y al equilibrio ecológico que lo caracteriza: la construcción de las plantas solares fotovoltaicas ‘Manganefer I y II’, promovidas por la mercantil Nefer Power en Los Belones, en el término municipal de Cartagena, muy cerca del entorno protegido.

La tensión se palpa desde hace semanas. Los denunciantes aseguran haber sido "testigos de lo que parecen ser graves irregularidades" relacionadas con estos huertos solares. A través de una petición en Change.org (ya van 1.500 firmas), que ya está circulando entre asociaciones y residentes, se alerta de posibles daños ambientales irreversibles. "La transición energética es necesaria, pero jamás debe justificarse a costa de sacrificar espacios protegidos y ecosistemas frágiles", advierten.

Calblanque es uno de los últimos reductos de litoral sin urbanizar en la Región de Murcia. Su valor ecológico está reconocido a nivel europeo y sus reglas de protección son estrictas. Sin embargo, desde el entorno de Las Barracas, Los Belones y La Manga Club llegan imágenes y testimonios sobre maquinaria y movimientos de tierra a escasos metros de los límites del parque. La petición señala un supuesto "incumplimiento de las distancias de protección establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)", que obliga a respetar un mínimo de 100 metros desde el límite del espacio protegido.

Los vecinos también documentan trabajos en ramblas y áreas de escorrentía, lugares cuyo régimen hidrológico es delicado y está estrictamente protegido. "La alteración de estos cauces puede afectar a la estabilidad del terreno y a la dinámica hídrica del entorno", denuncian. Otro punto crítico: la posible eliminación no autorizada de ejemplares de palmito (Chamaerops humilis), especie protegida. Según la petición, habrían desaparecido ejemplares en zonas que debían preservarse, "según el inventario ambiental previo".

Imagen del humedal de las Salinas del Rasall en el parque regional de Calblanque. / CARM

Ecologistas en Acción pide toda la documentación

Estas señales de alarma han motivado que Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, a través de su presidenta, Ana María García Albertos, haya solicitado formalmente a la Administración autonómica copia de toda la documentación que acredite que el proyecto está cumpliendo cada una de las condiciones incluidas en la evaluación ambiental. Recuerdan que todas las medidas preventivas y correctoras son "de obligado cumplimiento para el promotor, cuyo incumplimiento podría constituir infracción administrativa". Entre las exigencias que plantean figuran el plan de revegetación, el estudio hidrológico detallado del cauce afectado, el programa de vigilancia ambiental actualizado, las medidas para proteger a la avifauna y la forma en que se garantiza el drenaje natural del terreno tras las modificaciones previstas.

Mientras tanto, las administraciones reaccionan a distinto ritmo. La Consejería de Medio Ambiente ha confirmado que ha enviado inspectores y agentes medioambientales a la zona, quienes deberán elaborar un informe técnico antes de adoptar decisiones. El Ayuntamiento de Cartagena, por su parte, se desmarca de la responsabilidad principal: "Esa instalación tiene licencias de obras y autorización ambiental, pero por sus dimensiones, el Ayuntamiento no es órgano sustantivo ni ambiental".

En cambio, la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo encargado de proteger los cauces y autorizar cualquier intervención, todavía no ha respondido a la solicitud formal de información y valoración remitida por esta Redacción.

La población local reclama una paralización cautelar mientras se esclarece el posible daño. "Calblanque no puede esperar. Si no actuamos ahora, lo que se pierda será para siempre", subraya la petición en una frase que ya se repite en redes sociales y carteles vecinales. En el fondo, la pregunta que hoy sobrevuela Calblanque es si el camino hacia la descarbonización puede permitirse el lujo de pisar sus últimos paraísos intactos. Y la respuesta, para los vecinos que habitan sus senderos y sus playas, parece clara: "La protección ambiental no es un obstáculo al progreso: es una condición indispensable para un futuro sostenible y digno".