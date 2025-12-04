El Cinturón Verde del Mar Menor echa a andar en el Carmolí

La recuperación del Mar Menor avanza con una de sus apuestas más simbólicas: la creación de un cinturón verde que actúe como un escudo natural frente a las escorrentías contaminantes procedentes del Campo de Cartagena. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha este ambicioso proyecto con una primera intervención en el entorno del Cabezo del Carmolí (Los Urrutias, Cartagena), donde se renaturalizarán 28 hectáreas de una antigua finca agrícola. La iniciativa cuenta con un presupuesto superior a 1,4 millones de euros.

Representantes del Gobierno central visitaron la zona en la que se desarrollarán las obras, considerada la primera pieza del futuro Cinturón Verde del Mar Menor. Entre ellos, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, y la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.

Una intervención "de magnitud inédita"

Lucas subrayó que las actuaciones en marcha representan "las medidas más ambiciosas que se hayan puesto en marcha en cuanto a restauración de ecosistemas en todo el Estado". Recordó además que estas políticas ambientales han sido reconocidas por Naciones Unidas como ejemplo internacional y añadió que, solo en el último mes, "cinco de los proyectos más trascendentes del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor han dado pasos decisivos", con una inversión estatal acumulada de 65 millones de euros dentro de los 542 millones ya movilizados.

Francisco Lucas y Francisca Baraza, con la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho. / Delegación del Gobierno

Baraza, por su parte, insistió en que el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor —dotado con 675 millones de euros— ha alcanzado "un ritmo de ejecución elevado" tras una fase inicial marcada por la planificación y los trámites administrativos. Aseguró que se trata de una "herramienta poderosa cuyos beneficios pronto podremos comprobar" y que su desarrollo es ya "irreversible".

Desde la Dirección General de Biodiversidad, Rodríguez de Sancho recalcó que todas las intervenciones se guían por la ciencia y por la búsqueda de "soluciones basadas en la naturaleza, actuando sobre el origen de los problemas", como la contaminación por nitratos que llega a la laguna.

Un cinturón que filtre y proteja

La creación del Cinturón Verde engloba humedales seminaturales, filtros verdes y áreas de restauración ecológica hasta cubrir más de 500 hectáreas alrededor de la laguna. Según las previsiones, estas zonas podrían retener hasta 918 toneladas anuales de nitratos antes de que lleguen al Mar Menor, además de mejorar la conectividad ecológica y recuperar el paisaje tradicional del Campo de Cartagena.

El proyecto del Carmolí incluye cinco áreas de laminación en la zona de flujo preferente de la rambla del Miedo, destinadas a frenar la velocidad del agua en episodios de lluvias intensas y evitar daños aguas abajo. Estas depresiones naturales permitirán que el agua infiltrada recargue el acuífero y que los sedimentos y contaminantes queden retenidos.

Además, se llevarán a cabo plantaciones de especies autóctonas en cuatro módulos diferenciados: desde el paisaje agrícola tradicional (con higueras, olivos o algarrobos) hasta tarayales y criptohumedales capaces de adaptarse a suelos salinos. Los caminos del entorno se acompañarán también de vegetación local para reforzar el carácter natural del espacio.

El plazo de ejecución se ha fijado en siete meses e incluye un plan de vigilancia ambiental durante y después de las obras. Con esta fase de seguimiento, la inversión total se eleva hasta los 1,95 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos NextGenerationEU.

La intervención en el Carmolí inaugura así un proceso de restauración que pretende marcar un antes y un después en la protección de la laguna. Una apuesta a largo plazo para que el Mar Menor pueda respirar de nuevo.