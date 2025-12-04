Un centenar de plazas adicionales en centros de día y residencias de la Región

El Gobierno regional anunció este miércoles la ampliación de las plazas destinadas a personas con discapacidad en centros de día, residencias, viviendas tuteladas y en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). En concreto, el incremento será de 115 sobre las 4.973 plazas públicas con las que ya contaban estos servicios.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, fue la encargada de informar sobre esta medida durante la gala de entrega de los Premios de la Discapacidad Región de Murcia 2025, que se celebraron ayer en el Museo del Enclave de la Muralla de Molina de Segura. «Ampliamos la red de recursos para mejorar la atención a las personas con discapacidad», apuntó.

El objetivo de la Consejería es «garantizar el bienestar de las personas con discapacidad», para ello se lleva a cabo «un esfuerzo constante» que, consideran, se traduce en «una mayor calidad a los servicios y del apoyo especializado dirigido a promover su autonomía» ,la de los usuarios. «Les apoyamos durante todas las etapas de su vida, desde edades tempranas hasta cuando son mayores», aseguró la consejera, quien se remitió al lema de la gala, ‘Siempre a tu lado’.

La titular de Política Social recordó el compromiso del Ejecutivo de prestar a las personas con discapacidad una atención integral, «que no se centra sólo en ampliar los recursos dirigidos a la atención residencial, sino que es mucho más extensa, porque –añadió– fomentamos su participación social, visibilizamos la importancia de la inclusión».

En este sentido, en el último año, la inversión destinada a servicios sociales especializados para personas con discapacidad ha ascendido hasta los 151.654.339 euros, lo que supone un incremento de más de 21 millones respecto al año anterior.

Los galardonados

En lo que respecta a los premios, en esta edición la Comunidad ha reconocido a la deportista Loli de Gea, al joven emprendedor Christian Martín y a la Federación de Carthagineses y Romanos, por su contribución a la inclusión de las personas con discapacidad. A la primera se la distingue por dar visibilidad al deporte inclusivo, ya que es una de las mejores nadadoras del mundo con síndrome de Down; a Martín, por poner en marcha ‘Heaslip Barber’, una barbería para personas con autismo, fotofobia o fonofobia, y a la Federación de Carthagineses y Romanos, por garantizar la accesibilidad y la participación de todas las personas en sus fiestas.

Además, el exalcalde de Torre Pacheco, Pedro Jiménez, recibió una mención especial por su apuesta por la inclusión y por haber fomentado la accesibilidad durante su etapa como regidor. Una implicación que mantiene tras terminar su mandato.