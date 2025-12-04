Cartagena devuelve 4,4 millones para optar a una nueva subvención para el contenedor marrón

La devolución por parte del Ayuntamiento de Cartagena de 4,4 millones de euros procedentes de fondos Next Generation ha vuelto a encender el debate político en la ciudad. El dinero, destinado a poner en marcha el conocido contenedor marrón y a mejorar la recogida de residuos textiles y aceite doméstico usado, tendrá que reintegrarse a la Comunidad por no cumplirse los plazos de adjudicación del contrato. Hasta ahí, hay consenso. A partir de ese punto empiezan las contradicciones entre lo que aseguran MC y PSOE, y lo que defiende el Ayuntamiento junto a la Comunidad Autónoma.

Desde MC Cartagena consideran que se trata de un fracaso rotundo de gestión. Su portavoz, Jesús Giménez Gallo, sostiene que la financiación "estaba concedida" y solo requería una tramitación municipal correcta. A su juicio, el Gobierno local ha sido "incapaz" de cumplir los plazos y, como consecuencia, "obliga ahora a que los cartageneros financien lo que Europa ya había pagado". Para él, es "otro golpe a Cartagena" en un Ayuntamiento "en déficit" que ya ha subido impuestos, incluida la tasa de basura, para cubrir el déficit de un servicio que califica como desbordado.

MC recuerda que el coste de la limpieza municipal "pasó de 9 a 36 millones con el PP, y hoy supera los 40 millones", algo que atribuye a la falta de control político sobre el contrato. La situación, opinan, se agrava con la obligatoriedad legal de implantar el contenedor marrón desde 2022: aunque se haya perdido la subvención, Cartagena tendrá que pagar igualmente la implantación. Giménez Gallo sentencia que "cada oportunidad que llega a Cartagena se convierte en un problema cuando pasa por sus manos".

Se ha perdido el dinero, dicen PSOE y MC

El Partido Socialista comparte diagnóstico, aunque amplía el foco. Su edil Pedro Contreras recuerda que estos 4,4 millones se suman a otros cuatro perdidos este año vinculados a obras para evitar inundaciones. Lo considera una "nefasta gestión económica y medioambiental" del Gobierno de PP y Vox, y acusa a la alcaldesa Noelia Arroyo de que "todo lo que no sean saraos les queda muy grande". Contreras lamenta que "no hay nadie al timón de este Ayuntamiento" y tacha de "inaceptable" que Cartagena pierda dinero "por pura incompetencia".

Sin embargo, desde el Gobierno municipal se transmite un mensaje bien distinto. Sostienen que la devolución es un procedimiento administrativo obligado pero no definitivo, y que existe margen para recuperar financiación más adelante. Argumentan que la tramitación se ha visto condicionada por exigencias técnicas y cambios normativos. Según el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, "Cartagena no ha perdido ningún fondo. La devolución es un reintegro pactado para que la Comunidad pueda convocar de nuevo la subvención con un calendario adecuado”. El problema principal surgió, explica el edil, cuando varias empresas advirtieron de que no podían suministrar los contenedores dentro de los plazos fijados, lo que hacía imposible ejecutar el proyecto.

Según Ortega, "las empresas ya habían advertido que no podían suministrar los contenedores dentro de los plazos de la convocatoria que fijaba el Ministerio", lo que hacía inviable la ejecución. Ante ese escenario, la Comunidad Autónoma propuso el reintegro como fórmula para volver a sacar la misma línea de ayudas con nuevos plazos. El concejal señaló que esta vía evita la pérdida de fondos y permite al Ayuntamiento concurrir de nuevo a una convocatoria ajustada a la situación del mercado y a las dimensiones reales del proyecto de recogida, que se irá implantando de manera progresiva. "La noticia es positiva para Cartagena, porque facilita la ejecución real de los proyectos previstos", afirmó.

Por su parte, la Comunidad Autónoma afirma que otros ayuntamientos también se han visto obligados a pactar este tipo de reintegros (aunque no especifica cuáles) para no perder completamente las ayudas y ganar tiempo Desde esa perspectiva, se apunta a una dificultad generalizada más que a un fallo exclusivo de Cartagena.