Navidad
La Asamblea Regional acoge un belén monumental con más de 200 piezas artesanales
Con piezas artesanales elaboradas por los reconocidos belenistas Juan Antonio y José Griñán tiene una dimesión de 5x6 metros y un diseño de 360 grados
La Asamblea Regional de Murcia acoge esta Navidad un belén monumental realizado por la Asociación Belenista de Cartagena. La inauguración del mismo ha tenido lugar este jueves, en el Patio de los Ayuntamientos de la sede parlamentaria, con la presencia de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el presidente de la Asociación Belenista de Cartagena, Antonio Ferrer.
En palabras de Visitación Martínez, “inauguramos por primera vez en esta Institución, un Belén monumental. Un proyecto que nace con la voluntad de abrir aún más las puertas de la Asamblea Regional a toda la ciudadanía y de convertir este Parlamento en un lugar vivo y cercano”.
Esta obra de gran formato constituye uno de los montajes más destacados de la Región. Con unas dimensiones de 5x6 metros y un diseño completamente panorámico de 360 grados, el belén ha sido concebido para que los visitantes puedan rodearlo y descubrir sus escenas desde todos los ángulos. Cuenta con más de 200 figuras y piezas artesanales elaboradas por los reconocidos belenistas Juan Antonio y José Griñán, maestros cuya obra destaca por su realismo, expresividad y minucioso detalle. Las construcciones, realizadas en estilo hebreo, han sido creadas específicamente para esta instalación, siguiendo criterios artísticos que buscan fidelidad histórica y una escenografía inmersiva.
El conjunto está organizado en cuatro grandes ambientes, cada uno con identidad propia y unidos por un relato común:
- El Nacimiento, núcleo central del Belén, recreado en un entorno hebreo humilde y tradicional que invita a la contemplación del Misterio.
- El Poblado, una escena costumbrista que muestra la vida cotidiana en tiempos de Jesús, con talleres, viviendas y personajes en plena actividad.
- Egipto y el Palacio de Herodes, ubicados en una misma cara, representan dos realidades contrapuestas del relato evangélico: la huida de la Sagrada Familia y el símbolo del poder terrenal que propició su marcha.
