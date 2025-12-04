Ampliarán la Unidad de Psiquiatría de la Arrixaca con seis nuevas áreas para sanitarios, pacientes y familiares

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la ampliación de la Unidad de Psiquiatría de la Arrixaca. La actuación permitirá ampliar espacios asistenciales, crear nuevas áreas para pacientes, familiares y profesionales, y reforzar la capacidad de atención de un servicio cuya actividad ha crecido de forma constante en los últimos años.

Para este fin se destinará una inversión de 436.966 euros en la primera fase. Esta medida forma parte del proyecto global de renovación, dotado de más de 1,23 millón de euros.

Entre otras novedades, los trabajos supondrán la construcción de seis nuevos espacios para profesionales y para la atención a pacientes y familiares, y de dos salas multifuncionales, donde se desarrollará la terapia ocupacional.

Este ha sido uno de los temas aprobados esta mañana en el Consejo de Gobierno, entre los que también destaca la concesión directa de 235.073 euros en subvenciones a 29 ayuntamientos para acometer inversiones de mejora en los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y los Puntos de Atención Especializada (PAE).

Asimismo, el Ejecutivo regional destinará 1,1 millones de euros a 15 municipios de la Región, entre localidades pequeñas y otras que han perdido población en la última década, para que puedan ejecutar inversiones y avanzar en su transformación territorial.

El Gobierno autonómico también aprueba un programa en colaboración con Acción contra el Hambre acercará a los jóvenes de entre 16 y 30 años al empleo y una subvención directa de 238.000 euros para el Ayuntamiento de Lorca, lo que permitirá activar solares en el casco histórico del municipio, que podrán acoger viviendas o comercios, revitalizando esta área.

Además, la Comunidad decide asumir con fondos propios "los 1,5 millones recortados por el Gobierno central para el Plan Corresponsables, garantizando el mantenimiento de los servicios de conciliación".