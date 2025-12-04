Amenazan con una gran manifestación "interregional" si el Ministerio no cumple con la reapertura del corredor Cartagena-Albacete

La Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete tiene claro que el Ministerio de Transportes no va a cumplir con la promesa de la reapertura de la histórica línea que une la ciudad portuaria con la albaceteña por Chinchilla antes de que acabe el año. Son ya más de cuatro años desde que la ciudad de Cartagena se quedase sin servicio de tren para viajeros y mercancías con Albacete y la espera ya es insostenible.

Si el Estado no cumple con su parte y no atiende las reivindicaciones de la comisión, se realizará una gran manifestación en la calle "a nivel interregional", junto a otras provincias del sureste afectadas por el corte, para lograr de una vez tener un "tren del siglo XXI".

Esta gran concentración, que se celebraría en septiembre si el Ministerio de Óscar Puente no ha atendido las reivindicaciones presentadas mediante un informe técnico avalado por más de 50 instituciones y organizaciones, sería la más importante y a ella estaría llamada a participar toda la sociedad. Antes, la comisión también tiene previstas otras concentraciones el próximo año: la primera de ellas en Murcia, otra en Cieza y otra en Hellín.

Así lo aseguró este jueves a las puertas de la Asamblea Regional el presidente de Consumur y portavoz de la comisión, Roberto Barceló, durante la concentración que organizaron para exigir la vuelta de 'Un trazado que no divida barrios y pueblos' y por la integración de FEVE, Cercanías, media-larga distancia y el AVE.

Respecto a cuándo se reabriría la importante línea, Barceló lamentó: "No hay nada seguro. Siempre ha habido anuncios que no se han concretado, incluso aquí en Cartagena, y ahora no tenemos fecha clara para la apertura".

"La sociedad organizada está plenamente integrada en esta comisión", añadió el portavoz, destacando que la coordinación no solo abarca la Región, sino también comunidades vecinas como Andalucía, a través de Almería, y Castilla la Mancha, a través de Albacete. La finalidad principal, insistió, es garantizar que la línea se implemente lo antes posible.

Asimismo, Barceló aplaudió la aprobación de una declaración institucional por parte de la Asamblea Regional que insta al Ministerio a la "inmediata apertura" de este corredor para viajeros y mercancías una vez concluyan las obras de la Estación del Carmen y el soterramiento hasta Nonduermas, respaldando la puesta en marcha de la línea ferroviaria en condiciones consideradas adecuadas por la comisión.

Barceló dirigiéndose a los asistentes en un momento de la concentración esta mañana. / L. O.

"Hay unanimidad por parte de todos los partidos, independientemente del color político, lo cual refleja que no hay fisuras a nivel social ni político", afirmó.

El texto aprobado por los grupos parlamentarios también pide que se inicien "sin demora" las actuaciones necesarias para garantizar un ferrocarril "electrificado, desdoblado, moderno y plenamente operativo" en el horizonte temporal marcado por la Unión Europea.

Por su parte, Miguel Martínez Bernal, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, denunció que hace 30 años el municipio estaba mejor comunicado que ahora, y exigió otras dos infraestructuras pendientes que "alejan a Cartagena del resto de España y del corredor del Mediterráneo": la conexión de Riqueme y la variante de Benidorm, cuya ejecución se prolonga por años debido a retrasos en los proyectos y las obras.

Martínez Bernal enfatizó que la falta de infraestructuras afecta no solo a Cartagena, sino a toda la Región de Murcia y que "si no hay infraestructuras, la economía no circula", advirtió.

Por último, el alcalde de Hellín, Manuel Serena, recordó que muchos de los estudiantes del municipio albaceteño "suben a Albacete o bajan a Murcia o a Cartagena para continuar con sus estudios superiores" de Formación Profesional o universitarios. Por ello, reivindicó recuperar el servicio ferroviario para que los jóvenes y la población no se vean obligados a trasladarse a vivir a las grandes ciudades en detrimento de localidades más pequeñas.