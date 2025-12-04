Alerta por fuertes rachas de viento este jueves en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de diciembre, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles por la mañana.

Las temperaturas tendrán ligeros cambios. En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.

Además, la Aemet ha establecido un aviso amarillo por viento en el Noroeste de la Región que comenzará a las 12.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas.

Se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora dirección oeste. La probabilidad es del 40-70%.