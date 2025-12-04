La AGA se prepara para recibir a un 30% más de alumnos en 2030

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) ha consolidado en este curso "el proceso de modernización más importante de su historia", que incluye un nuevo modelo de enseñanza y un sistema integrado de entrenamiento para sus alumnos, entre los que se encuentra la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, cuyo número se prevé que aumente un 30% en los próximos cinco años.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comprobado este jueves en una visita a la AGA, con sede en San Javier, la implementación de las nuevas herramientas con las que cuenta la Academia y ha asistido a una demostración de una misión de vuelo en el simulador basado en la aeronave 'Pilatus' PC-21 por parte de los alumnos de cuarto curso con especialidad de vuelo.

Robles ha participado además en una recepción con 50 alumnos, a los que ha trasladado "el compromiso de España" en la lucha por la paz y la seguridad a través de misiones como la que se lleva a cabo en estos momentos en Lituania, al tiempo que les ha dedicado palabras de ánimo y sus mejores deseos para estos años de formación académica.

"Os estáis formando para un futuro en el que cada día hay que trabajar más por la paz y la seguridad y en el que el aire y el espacio son un dominio esencial y fundamental", ha asegurado la ministra, para agregar que en "unos momentos que no son fáciles para el mundo, España y el Ejército del Aire y del Espacio están firmemente comprometidos con la paz y la seguridad".

Al finalizar el acto, Robles ha afirmado que es "un orgullo" contar entre los alumnos de la AGA con la Princesa Leonor y ha hecho un brindis por el Rey, Felipe VI.

Por su parte, el general jefe de Mando de Personal, Fernando Torres San José, ha tenido unas palabras para los estudiantes sobre la importancia de "controlar el espacio aéreo" y ha recordado que quienes forman parte de las Fuerzas Armadas ponen su vida "al servicio de España y los españoles".

Sistema integrado de entrenamiento

La implantación en la AGA del nuevo Sistema Integrado de Entrenamiento basado en la 'Pilatus' ha supuesto un punto de inflexión en la forma de instruir a los nuevos alumnos de vuelo, permitiendo que los pilotos conozcan los sistemas del avión, las sensaciones y el entorno antes de volar en una misión real.

Entre las capacidades de la Academia figuran los simuladores, que ofrecen un realismo de vuelo de casi el 100% y permiten una total flexibilidad, ya que se pueden adecuar las condiciones meteorológicas o la orografía del espacio de vuelo.

Cerca de 500 alumnos

Robles ha conocido la situación actual de la AGA de la mano de su director, Luis Felipe González Asenjo, quien ha explicado que, en la actualidad, está conformada por un total de 473 alumnos --397 hombres y 76 mujeres--, lo que representa un 4,2% más que en el curso anterior.

González Asenjo ha detallado que son 108 los alumnos que se han incorporado este curso a la AGA, de los que 18 son mujeres, y que la previsión es que este número vaya aumentado, lo que requerirá, según sus palabras, un incremento del profesorado y del personal de servicios, así como de nuevos edificios y aularios.

Entre los "retos" destacados por el coronel jefe de la Base Aérea de San Javier destacan dos edificios del complejo, uno de ellos por construir y el otro por rehabilitar --previsto en el plan de actuaciones de 2026--, dedicados a servicios comunes y a alojar a un total de 117 alumnos.

Además, González Asenjo ha explicado ante la ministra algunas de las actividades llevadas a cabo en el presente curso, entre las que se encuentran el Campeonato de Instrucción de Alumnos de Nuevo Ingreso, que supone la transición de la vida civil a la militar, y la visita a las unidades de la Base Área de Torrejón por parte de alumnos de cuarto curso.

Otras de las actividades académicas han sido las prácticas de tiro y los ejercicios 'Alcazar' y 'DEVAS' para la práctica de patrulla y la evasión y rescate, en el que participaron 300 alumnos y se desarrolló en Sierra Espuña.

Del mismo modo, ha puesto en valor la celebración, el pasado 18 de octubre, del millón de horas de vuelo por parte de 21 aeronaves diferentes, lo que es reflejo, en palabras de González Asenjo, del "esfuerzo conjunto" realizado por el Ejército del Aire desde 1945.

Respecto a las aeronaves 'Pilatus', ha señalado que hasta el momento se han recepcionado 38, a falta de una que la AGA prevé recibir este mismo mes.