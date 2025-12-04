Los abogados reivindican en Murcia la importancia de poder asistir presencialmente a sus clientes encarcelados

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, junto a la decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, Maravillas Hernández, aprovecharon la inauguración de las XXVII Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, celebrada en Murcia, para reclamar que la atención letrada a las personas privadas de libertad se mantenga de forma directa y presencial.

"La presencialidad es absolutamente indispensable. Los nuevos mecanismos y la tecnología, como las videoconferencias, sirven para abreviar y facilitar trámites'menores' entre los presos y sus abogados, pero de ningún modo pueden sustituir vuestros desplazamientos a las prisiones y el contacto físico con vuestros clientes”, afirmó González, indican fuentes del Colegio de la Abogación de Murcia en una nota.

“Con vuestros desplazamientos y visitas a los centros de internamiento sois garantía de la integridad de los derechos” de las personas presas, destacó.

También reiteraron ambos, presidente y decana, la necesidad de la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en todos los centros penitenciarios, de la intervención preceptiva letrada ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el reconocimiento del derecho de todas las personas privadas de libertad al asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en vía administrativa y ante la jurisdicción penitenciaria.

Durante sus intervenciones, Salvador González y Maravillas Hernández expusieron además las conclusiones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ha detectado deficiencias estructurales en materia de género y respecto al colectivo LGTBI en los centros penitenciarios, y remarcaron la necesidad de adaptar la información penitenciaria a las circunstancias de las mujeres, así como de reforzar la formación del personal en identidad de género, orientación sexual y violencia de género.

En estas jornadas se aborda también la incidencia de la Ley Orgánica 1/2025 en el ámbito penal y en la ejecución de las penas. En este sentido se recordó que la Abogacía ha trasladado al legislador sus reivindicaciones sobre los Tribunales de Instancia, la remuneración del Turno de Oficio, la igualdad territorial y la protección de las víctimas de violencia de género.

En la inauguración participaron también José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de Murcia, y David Rocamora, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Española.