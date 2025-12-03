Lucas ve "insuficientes" los 7 millones de fondos europeos que el Gobierno regional quiere reprogramar para vivienda

El PSOE regional considera que la cifra de 7 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno de Fernando López Miras quiere reprogramar para dedicar a vivienda asequible es "absolutamente insuficiente", por lo que su secretario general, Francisco Lucas, solicitó este miércoles desde Bruselas que "se ponga a trabajar y presente una nueva propuesta a la Comisión Europea" antes del 31 de diciembre (cuando termina el plazo).

Un día después de que el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, participara como ponente en la reunión de las Comisiones de Vivienda y Empleo del Parlamento Europeo e hiciera este anuncio, el líder del PSRM recordó que la Administración autonómica dispone de un total de 344 millones de fondos Feder para construir vivienda. Con solo 7 millones se podrán construir unos 60 inmuebles de 90 metros cuadrados, lo que es "una tomadura de pelo" para Lucas.

"Una vez más, el Partido Popular demuestra su falta de ambición y de interés por resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes", aseveró desde el corazón de la Unión Europea, donde se reunió con Mathew Baldwin, director del Grupo de trabajo de la Comisión Europea para la crisis de vivienda; Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Vivienda en el Parlamento Europeo, e Iratxe García, presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

"El reglamento europeo permite reorientar recursos de cohesión hacia las nuevas prioridades de la Unión Europea, como el impulso al acceso a una vivienda accesible y sostenible. Basándonos en esto, se pueden reasignar los fondos de un programa a otro o dentro del mismo programa. Para ello, la Comunidad Autónoma tiene que presentar una propuesta de modificación para que sea evaluada por la Comisión Europea y, en su caso, aprobada por esta", explicó Lucas.