Servicios mínimos en la Región para la huelga de médicos: tres facultativos por centro de salud

Tres médicos de familia por centro de salud -dos en horario de mañana y uno de tarde- en aquellos centros de Atención Primaria con menos de diez facultativos en plantilla y cuatro profesionales -tres por la mañana y uno por la tarde- en aquellos que tengan en plantilla diez o más médicos. Así serán los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud para afrontar y garantizar la asistencia a la población durante la huelga de médicos convocada la próxima semana, tras el puente de diciembre, los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Según informa este miércoles el departamento que dirige el consejero Juan José Pedreño, en el caso de Pediatría de Atención Primaria, los centros que cuenten con cinco o más pediatras, en jornada de mañana contarán con dos y por la tarde con uno -si existe horario de tarde-. Mientras que los equipos que dispongan de menos de cinco pediatras deberán tener uno de mañana y otro de tarde.

Donde más se va a sentir la huelga de médicos será en las consultas de los especialistas, ya que estarán cerradas al completo, como cualquier otro día festivo, y sólo permanecerán abiertas las consultas de Oncología y las unidades de Diálisis. En Atención Hospitalaria, el Servicio Murciano de Salud (SMS) informa de que todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo, a excepción de las mencionadas unidades de Diálisis y las consultas de Oncología, así como Cirugía Oncológica y las cirugías consideradas urgentes y no demorables.

También mantendrán su actividad habitual los servicios de Radioterapia, tratamientos en Hospital de Día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como una jornada habitual.

Las Urgencias funcionarán al cien por cien

Las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable. En cuanto a las Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, funcionarán al cien por cien y se atenderán en su integridad.

En el caso de las Unidades de Paliativos, durante los cuatro días de la huelga solo se dispondrá de un facultativo por área de salud, y en la red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con tres médicos generales, dos hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.

Los cuatro días de huelga convocada por el Sindicato Médico CESM tras el puente de diciembre llevará a que la actividad asistencial se vea alterada durante nueve días consecutivos, del 6 al 14 de diciembre, lo que repercutirá directamente en la atención a los ciudadanos en unas fechas en las que coincide el aumento de los casos de virus respiratorios.

No obstante, el SMS insiste en que la asistencia está garantizada con los servicios mínimos establecidos, unos mínimos "que respetan el derecho de los trabajadores, al mismo tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable".

Pedreño explica que "siempre hemos reivindicado que la reforma del Estatuto Marco debe llevarse a cabo con diálogo, consenso y una memoria técnica", y señala la necesidad de que tenga amparo jurídico y, sobre todo, financiación, "porque sin ella no se pueden hacer realidad las mejoras que van dirigidas a los profesionales, para que no se queden en papel mojado".