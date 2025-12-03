Santiago Martínez, reconocido con el ‘Melocotón de Oro’ en su Cieza natal

El Teatro Capitol de Cieza fue el escenario para la entrega de los galardones ‘Melocotón de Oro’ a la trayectoria en el sector primario, un reconocimiento que recayó este año en el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez.

El dirigente cooperativista recibía en su tierra en Cieza este galardón, de manos de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Sara Rubira, acompañado del alcalde de la localidad, Tomás Rubio, en reconocimiento a una toda una vida en el agro y en defensa del cooperativismo.

La vida de Santiago Martínez ha estado íntimamente ligada al movimiento asociativo. Es presidente de la federación de cooperativas desde octubre de 2.002, cuando sucedió en el cargo a Manuel Soler. Como explica el propio Martínez, «que en tu tierra te reconozcan el trabajo de toda la vida es muy importante y un orgullo inmenso».

«Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra», añade, «aunque en este caso sí es así», remarca. «Ser reconocido aquí en Cieza por toda una vida dedicada a que el sector agroalimentario, a que el mundo del sector primario en general, mejore y avance, no tiene precio».

Foto de familia de la Agro Jornada 2025, con las autoridades institucionales, organizadores, y premiados. | AYTO. CIEZA

En este sentido, hace referencia a los grandes retos históricos a los que se enfrenta la Región como la ausencia de seguridad hídrica para poder producir o la adaptación de las variedades de frutales y cultivos al cambio climático, cuyos efectos son cada vez más evidentes, y en los que él mismo ha trabajo a lo largo de todos estos años, «con la suerte de estar rodeado siempre de los mejores y de auténticos números uno».

El ‘Melocotón de Oro’, «es, ante todo, un reconocimiento a los miles de agricultores que, a través de nuestras cooperativas, han hecho de la Región de Murcia una potencia exportadora de primer nivel mundial». Por ello, «este no es un reconocimiento estrictamente personal», afirma, dado que además premiar una trayectoria, «debe servir para reivindicar la defensa de los intereses de la agricultura murciana».

Para Santiago Martínez, el modelo cooperativo se ha consolidado como el motor indiscutible del agro murciano, aglutinando actualmente cerca del 65 por ciento de la producción final de la Región de Murcia, demostrando la capacidad y la fortaleza de los cultivos y las exportaciones.

Intervención de Gabriel Trenzado, director de Cooperativas Agroalimentarias de España, en el Teatro Capitol de Cieza. | AYTO. CIEZA

Para el dirigente de Fecoam «el cooperativismo agroalimentario murciano, que acumula décadas de historia, es motor económico y social de la Región». Así, las cooperativas no solo garantizan la concentración de la oferta y una mejor posición negociadora en mercados internacionales, sino que también actúan como dique de contención frente al despoblamiento rural, y son vertebradoras de la cohesión social, reinvirtiendo el valor generado en el territorio.

«Las cooperativas lideran la innovación y la sostenibilidad, dos ejes estratégicos de Fecoam, desde los que trabajamos con proyectos concretos para mejorar la rentabilidad de las empresas agrarias murcianas», indica Martínez. «El cooperativismo garantiza el futuro del sector primario».

Agro Jornada 2025

Estos premios se enmarcan dentro de la Agro Jornada organizada por el Ayuntamiento de Cieza y COAG. Además de Santiago Martínez, recibió un reconocimiento Francisco González, fundador de la empresa hortofrutícola El Confitero.

En esta jornada también hubo lugar para diferentes ponencias, como por ejemplo la dedicada a la implementación del código de buenas prácticas agrario y el Real Decreto 1051/2022, y el nuevo programa de actuación de la Región de Murcia en zonas vulnerables a nitratos de origen agrario, los tratamientos agrícolas con dron o los retos presentes y futuros del sector.

En el bloque de ponencias, se produjo la intervención de Julián Díaz, vicepresidente de Fecoam y presidente de Alimer, así como la de Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España.

La consejera Sara Rubira y el alcalde, Tomás Rubio, fueron los encargados de clausurar la jornada con palabras de elogio hacia el cooperativismo y la economía social como modelo empresarial resiliente, capaz de contribuir al desarrollo, a la cohesión social y a fijar población en el territorio.