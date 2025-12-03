Agua
Las reservas de Entrepeñas y Buendía caen 12,16 hectómetros y acumulan la mitad de su capacidad
Los embalses de la cabecera del Tajo almacenan actualmente un total de 1.287,16 hectómetros cúbicos
E. P.
Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 12,16 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.287,16, lo que supone el 51,11 por ciento de su capacidad (que asciende a 2.518 hectómetros), según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Así, el embalse de Entrepeñas ha descendido en 8,03 hectómetros, acumulando un total de 523,68 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha caído en 4,13 hasta situarse en los 763,48 de su máximo de 1.705 hectómetros.
Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cinco han aumentado y el resto han disminuido sus reservas. Así, el de Beleña gana 0,97 hectómetros y se queda con 23,84 hectómetros, de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces ha subido en 0,04, hasta los 16,38, de su máximo total, que está en 31; y el de El Vado aumenta esta semana en 1,04 hectómetros hasta los 17,96, de los 56 que suma su capacidad total.
Del mismo modo, el de Almoguera aumentó en 0,20 hectómetros y se queda con 6,33 hectómetros de los de los 7 que puede almacenar; y el de Bolarque crece 0,56 hectómetros esta semana y se queda con 26,29 de los 31 que puede llegar a almacenar
Por contra, el embalse de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda con 26,34 de los 35 que puede albergar; y Alcorlo pierde 0,33, y se queda con 124,85 de los 180 que puede embalsar; y el de La Tajera desciende 0,12 hectómetros y se queda con 38,13 hectómetros de un total de 59.
Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube 0,33 hectómetros esta semana y almacena 5,07 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.
