El paso de un frente atlántico pone en riesgo de lluvias a la Región de Murcia

Durante este miércoles y jueves, el paso de un frente atlántico por la Región de Murcia deja cielos cubiertos y probabilidad de lluvias, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este miércoles 3 de diciembre la cota de nieve está alrededor de los 1.200 metros, por lo que no se descarta que caigan algunos copos de nieve en las zonas más altas de la comunidad murciana, especialmente en el límete con la provincia de Albacete.

No obstante, desde la Aemet apuntan que las precipitaciones serán débiles y es poco probable que, en caso de nieve, cuaje.

Las temperaturas irán en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día en el interior y con heladas débiles en las sierras del Noroeste.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.

Además, este miércoles se esperan fuertes rachas de viento, que persistirán durante el jueves y el viernes. De hecho, Meteorología no descarta activar en las próximas horas un aviso por fuertes vientos para estas jornadas.