La Navidad agita el empleo en la Región: generará más de 14.500 contratos hasta las rebajas de enero

Desde el Black Friday, pasando por los días festivos de máxima afluencia en calles, comercios, centros comerciales, bares y restaurantes, hasta las rebajas de enero. Todo este lapso de semanas de Navidad, tan vitales para el consumo y el turismo que también deje beneficios económicos, agitarán el empleo en la Región de Murcia hasta el punto de que se generarán más de 14.500 nuevos contratos durante toda la campaña.

La cifra supone un aumento del 5% respecto al año anterior, cuando se firmaron 13.815 contratos. Así lo avanzó este martes Randstad en sus previsiones de contratación para Navidad en 2025 por comunidades.

En el caso de Murcia, sostiene la empresa, el número de contrataciones es uno de los mayores incrementos del país "impulsado por el dinamismo del sector servicios". Para llevar a cabo dichas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte de la Región de Murcia. A esta buena previsión se suma que precisamente este martes se conociese que el desempleo bajaba en la Región hasta situarse en el mes de noviembre con menos parados desde el año 2007.

El buen momento que vive el turismo ayuda a reforzar el empleo en la hostelería

"La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería.

Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo", señala Ana Hervás, directora regional de Trabajo temporal de la zona Sur-Levante en Randstad.

"En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas", añade Hervás.

Mapa de contratación por comunidades autónomas. / Randstad

Más de 450.000 en toda España

En el conjunto del país, Randstad prevé que la campaña de Navidad generará en nuestro país 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965.

Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200).

Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.

Las profesiones más demandadas

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente -tanto online como telefónica- que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

Empaquetadores, carretilleros, camareros con experiencia y dependientes, los más buscados

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.