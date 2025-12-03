Murcia acogerá el V Simposio Técnico de la ONU sobre Economía Social y Solidaria

La ciudad de Murcia será el epicentro internacional de la economía social, con la celebración del V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (Untfsse), cuyo programa de actividades se desarrollará los próximos 4 y 5 de diciembre en la Fundación CajaMurcia. «Se trata de una cita estratégica que congrega a representantes de agencias de Naciones Unidas, organismos multilaterales, gobiernos, instituciones financieras internacionales, organizaciones de economía social y expertos de primer nivel», señala Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur.

Esta cita, que coincide con el Año Internacional de las Cooperativas de la ONU, tiene como misión avanzar en una agenda global que reconoce a la economía social como pieza fundamental para la autonomía estratégica, la cohesión social, el empleo de calidad, la transición ecológica y el bienestar comunitario.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de la ONU sobre Economía Social y Solidaria nació en 2013 para responder a la creciente necesidad de replantear los modelos económicos y de desarrollo tras diversas crisis globales. Desde entonces, este mecanismo ha elaborado planes de acción estratégicos y ha organizado simposios en Roma (2016), Trento (2019), Montreal (2023) y ediciones virtuales (2021) con el objetivo de fortalecer la Economía Social y Solidaria como vector para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Foro internacional

Este simposio se desarrollará durante dos jornadas intensivas que incluirán paneles técnicos, sesiones de trabajo, ponencias internacionales y espacios de coordinación. Más allá de las sesiones técnicas, el simposio constituirá un punto de encuentro donde se articularán las prioridades para los próximos años.

Entre los temas clave que surgirán del debate destacan los nuevos mecanismos de financiación, el refuerzo de la presencia de la economía social en organismos multilaterales, los indicadores internacionales para medir impacto, las estrategias para juventud y emprendimiento social, las políticas para la transición verde y digital o la alineación con los ODS, entre otros.

El encuentro forma parte de la programación oficial de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025 y refuerza la posición de España como líder mundial en el impulso de la economía social y solidaria (ESS). Un simposio que permitirá avanzar en el diálogo internacional, identificar prioridades para próximas resoluciones de la ONU y presentar avances del ecosistema español y, especialmente, murciano.

Acto inaugural

El acto inaugural tendrá lugar este jueves 4 de diciembre y reunirá a algunas de las voces más influyentes en este ámbito. Junto a Juan Antonio Pedreño, participará Simel Esim, presidenta de la Untfsse y responsable de la OIT; Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social del Gobierno de España; María Isabel López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; y Mercedes Bernabé, concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia.

«El V Simposio Técnico del Untfsse en Murcia será más que un evento: será un espacio de trabajo donde se definirán prioridades para los próximos años y donde España, y en particular la Región de Murcia, reafirmarán su liderazgo internacional», destaca Pedreño.

