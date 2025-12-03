El Ministerio incluye a un instituto de la Región en la Red de Centros de Excelencia de FP

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carlos III de Cartagena ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, junto a otros ocho centros de toda España, para entrar a formar parte de la Red Nacional de Centros de Excelencia de FP, compuesta ahora por un total de 75 centros que trabajan en el fomento de la investigación en sectores considerados prioritarios para la economía española.

Para ello, el Ministerio ha publicado la concesión de nuevas ayudas por valor de 7,3 millones de euros, que vienen a sumarse a los 27 millones que hasta ahora se habían distribuido entre los 66 centros que ya pertenecían a la red. En total y sólo este año, las dos convocatorias de ayudas aprobadas ascienden a 34,4 millones de euros, aunque desde su creación en el año 2022 se ha financiado esta red con un montante total de 111,8 millones de euros.

Educación sostiene que se trata de "una inversión histórica" que refleja la verdadera apuesta del Gobierno por la innovación en Formación Profesional, permitiendo el crecimiento de un sistema en red consolidado que supone una referencia para empresas y para el resto de los centros.

En el caso del CIFP Carlos III, las ayudas del Ministerio permitirán fomentar la investigación y la formación y que este sea referente en la familia profesional de inteligencia artificial (IA) y Big Data.

La Red de Centros de Excelencia de FP se configura como un conjunto de centros tractores en los que se invierte para desarrollar proyectos de innovación en colaboración con otros centros y empresas y que sirve de referencia a la hora de formar, tanto a profesionales de los distintos sectores productivos, como al profesorado.

Durante sus primeros años de funcionamiento, la Red de Centros de Excelencia se han convertido en la vanguardia de la innovación y en un referente a nivel europeo en materia de formación, para los que cuenta con representación de 18 sectores estratégicos. "Con esta ampliación, se garantiza la continuidad de esta red como un referente en innovación e investigación aplicada para sectores prioritarios en el desarrollo de la economía española", insisten desde el Ministerio.

Centros que se suman a la Red de Excelencia de FP Cataluña : Institut Illa dels Banyols (sector Aeronáutico).

: Institut Illa dels Banyols (sector Aeronáutico). Aragón: CPIFP Los Enlaces (Audiovisual).

CPIFP Los Enlaces (Audiovisual). Galicia : CIFP Universidade Laboral (Marítimo Pesquera).

: CIFP Universidade Laboral (Marítimo Pesquera). Castilla y León : CIFP Pico Frentes (Construcción y Sostenibilidad Energética).

: CIFP Pico Frentes (Construcción y Sostenibilidad Energética). País Vasco : CIFP Construcción LHII (Construcción y Sostenibilidad Energética).

: CIFP Construcción LHII (Construcción y Sostenibilidad Energética). Valencia : IES Dr Lluis Simarro (IA y Big Data).

: IES Dr Lluis Simarro (IA y Big Data). Murcia : CIFP Carlos III (IA y Big Data).

: CIFP Carlos III (IA y Big Data). Andalucía : IES El Tablero (Transporte y Logística).

: IES El Tablero (Transporte y Logística). Canarias: CIFP Cruz de Piedra (Transporte y Logística).

El trabajo en red entre los centros de diferentes comunidades, clasificados en sectores estratégicos para la economía española, ha generado un ecosistema estable que supera las fronteras de las propias comunidades y homogeniza la Formación Profesional en España. También ha supuesto una revolución en el funcionamiento de los centros, la colaboración con las empresas y el rol docente del profesorado de FP, lo que supone la verdadera modernización del sistema de FP. Este trabajo, además, permite la transferencia de conocimiento que alcanza al resto de centros no pertenecientes a la red y que ha permeado en todo el territorio español.