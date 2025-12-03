El medio británico The Telegraph incluye a Murcia entre las ciudades "más feas" de Europa

La convivencia entre los murcianos y los miles de europeos del norte que cada año eligen la Región como lugar de residencia (por el clima, la calidad de vida y, sobre todo, por el carácter afable de la gente) es, en general, ejemplar.

Pero ese espíritu acogedor no evita que, de vez en cuando, la Región vuelva a ser objeto de bromas, chistes fáciles o comentarios poco afortunados desde otros puntos de Europa.

Esta vez la pulla llega a través del periódico británico The Telegraph, que acaba de publicar el reportaje “The ugliest towns in Europe (according to Europeans)”, una pieza que recoge cuáles son las localidades del continente que muchos europeos mencionan cuando se habla de ciudades consideradas “feas”, “banales” o asociadas a cierta mala fama.

En el texto el medio explica que “cada país del planeta tiene sus ‘laughing stocks’”, es decir, lugares que se han convertido en sinónimo de fealdad o monotonía, a veces por tópicos y no tanto por la realidad del sitio. La pieza plantea esta lista a partir de la opinión de seis expertos repartidos por distintas zonas de Europa, que señalan los destinos que, según ellos, encajan en esa categoría tan poco amable.

Murcia, entre las ciudades europeas poco atractivas

El fragmento dedicado a España recoge algunos de los chistes más extendidos sobre Lepe y luego pasa directamente a Murcia, señalándola como una de esas ciudades que, “de forma injusta”, son tratadas como un territorio atrasado o poco atractivo. El corresponsal lo ilustra con un ejemplo directo: “He discovered at the age of 20 that he lives in Murcia, but his parents had kept it a secret from him all his life.” Una broma que circula desde hace años y que aquí muchos murcianos conocen de sobra.

El artículo resume el tópico histórico: que Murcia es tenida por algunos como una región “rural”, donde “todo el mundo conduce un tractor” y cuyo acento se caricaturiza constantemente, aunque la pieza reconoce que la ciudad y la región son en realidad lugares “muy agradables”, aunque castigados en verano por el calor.

Otras ciudades incluidas en la lista

A lo largo de Europa según explican los corresponsales deThe Telegraph, hay ciudades que arrastran estigmas muy parecidos. En Alemania, hablan de Gelsenkirchen (criticada por su paisaje industrial y su falta de atractivo) y de Bielefeld, cuyo aburrimiento es tan proverbial que hasta circula la broma de que “no existe”.

En Italia aparecen Rovigo y Génova, la primera descrita como anodina y la segunda sometida a ese estereotipo de que sus habitantes son demasiado cuidadosos con el dinero.

En Grecia las críticas recaen sobre Malia y Mykonos, lugares que muchos consideran excesivamente masificados, caros o dominados por el turismo de borrachera.

En los Países Bajos entran en escena Lelystad y Almere, ciudades jóvenes, de líneas rectas y arquitectura dura, vistas por muchos como espacios “planos” y sin encanto. Y en Francia el foco se desplaza a Marsella, que continúa siendo objeto de bromas relacionadas con crimen, corrupción o violencia, pese a sus esfuerzos por atraer cultura, gastronomía y nuevos visitantes.

Al final The Telegraph deja entrever que estos prejuicios son, en buena parte, exageraciones históricas. Y lo cierto es que la realidad suele imponerse: quienes vienen de fuera (incluidos miles de británicos que viven encantados en la Región) descubren muy rápido que Murcia poco tiene que ver con los chistes que se cuentan sobre ella