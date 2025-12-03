Juan Antonio Pedreño reclama en Bruselas un mayor compromiso europeo con las cooperativas

El presidente de Social Economy Europe, CEPES y Ucomur, Juan Antonio Pedreño, fue una de las voces invitadas al acto ‘Las cooperativas construyen un mundo mejor’, celebrado en la sede de Euractiv en Bruselas con motivo del Año Internacional de las Cooperativas. El encuentro, organizado por Servimedia, reunió a representantes del cooperativismo europeo y a eurodiputadas españolas para analizar el papel de las cooperativas en el contexto político y económico actual, así como los riesgos que plantea la propuesta de presupuesto comunitario para el período 2028-34.

En esta cita también participaron Iratxe García, portavoz del grupo parlamentario socialista europeo; Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo; Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma; Carlos Zarco, presidente de la Organización Cooperativa Internacional de la Salud; y Giuseppe Guerini, presidente de Cooperativas Europa y vicepresidente de Social Economy Europe.

Advertencia clara

Pedreño centró su intervención en una advertencia clara: el Marco Financiero Plurianual propuesto por la Comisión Europea reduce el apoyo explícito a la economía social, una decisión que, según subrayó, «pone en cuestión la autonomía estratégica» que la propia Unión Europea asegura perseguir. «Este presupuesto nos preocupa por la pérdida de apoyo que supone y porque aleja el foco del objetivo de construir una Europa más fuerte, resiliente y cohesionada», afirmó.

El Marco Financiero Plurianual propuesto nos preocupa por la pérdida de apoyo que supone Juan Antonio Pedreño — Presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur

También recordó que las empresas de economía social han demostrado su capacidad para responder en momentos de crisis. «Somos empresas que han evitado la destrucción de puestos de trabajo y que actúan desde valores que contribuyen directamente a la preservación de la democracia», destacó. Para Pedreño, estos valores —participación, gobernanza democrática, reinversión en la comunidad y arraigo territorial— son esenciales para los actuales desafíos de la UE.

Durante su intervención, insistió en que las cooperativas y entidades de economía social ya están dando soluciones a algunos de los grandes retos europeos: acceso a la vivienda, servicios de cuidados, educación, energía, salud y desarrollo territorial. «Somos un modelo empresarial que está dando respuesta en sectores prioritarios que necesita Europa. Por ello es imprescindible que exista un grupo de trabajo estable que otorgue prioridad real a las políticas de economía social», defendió.

Juan Antonio Pedreño, durante una de sus intervenciones. / Ucomur

Guerini coincidió en que la propuesta presupuestaria «ha tenido demasiado en cuenta las posiciones de los gobiernos más antieuropeos», en un momento en el que Europa «necesita más unidad que nunca para trabajar por las personas».

Falta de visibilidad

Otro de los temas que subrayó Pedreño fue la falta de visibilidad que todavía sufre la economía social a nivel europeo. «Lo que no se conoce no se valora y lo que no se mide no existe», afirmó, reclamando una presencia activa del sector en foros, estrategias y decisiones comunitarias. Esta reivindicación fue compartida por Carlos Zarco y Antonio Mingorance, quien recordó la relevancia del cooperativismo farmacéutico, responsable del 85% de la distribución en España.

Las eurodiputadas Dolors Montserrat y Leire Pajín también expresaron su preocupación por la propuesta presupuestaria de la Comisión. Montserrat auguró una negociación larga y aseguró que su grupo político «dará la batalla para que el presupuesto no deje atrás» a la economía social. Pajín, por su parte, insistió en que los socialistas europeos rechazarán un presupuesto que «no permite cumplir los objetivos de autonomía estratégica, crecimiento inclusivo y cohesión social».

En este contexto, Pedreño reclamó más apoyo, más reconocimiento institucional y un presupuesto a la altura del impacto real que estas entidades generan. «Europa necesita un modelo empresarial que funcione al servicio de las personas. Y ese modelo existe: es la economía social», concluyó.