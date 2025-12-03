López Miras insiste a la Comisión Europea en la necesidad de invertir en prevención de inundaciones

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reúne este jueves con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, para trasladarle la necesidad de invertir en la prevención de inundaciones, ya que entiende que son actuaciones que tienen un impacto directo sobre la seguridad de las personas y deben tener "prioridad absoluta" para que no haya dilación en su ejecución.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el Gobierno regional aprobó una reprogramación de los fondos Feder de la Unión Europea para poder destinar 30 millones de euros a infraestructuras hídricas de la Región de Murcia, para que ayuden a proteger a la población de las danas y de los fenómenos climatológicos adversos como los sufridos a principios de ese mes en la Comunidad. De esta forma, el Ejecutivo autonómico reasignó 24 millones de euros.

Según fuentes gubernamentales, el presidente expondrá a la Comisaria europea el liderazgo de la Región de Murcia en la gestión del agua, tanto a nivel nacional como europeo, y le ofrecerá la experiencia de la Región para que pueda ser exportada y aplicada en otros países.

La Región es un referente en la gestión depuración de aguas urbanas tratadas, alcanzado el 98% frente al 3% de media en la Unión Europea. Estos datos van en la línea de lo recogido en la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica que presentó el pasado mes de junio la Comisión Europea con el objetivo de ayudar a mejorar la gestión hidrológica.

En los últimos 30 años, la Región ha invertido más de 1.600 millones de euros en depuración, logrando que el 99% de la población esté conectada a alguna de las 100 estaciones depuradoras de aguas residuales que dan servicio a los 45 municipios.

Desde San Esteban recuerdan que ese alto nivel de eficiencia en el uso de la gestión del agua queda también reflejado en la tecnificación del regadío en la Región. En la Región, el 87% del regadío está tecnificado (riego localizado y de precisión), un porcentaje muy superior a la media nacional, que apenas supera el 50%.