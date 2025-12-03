La gripe se dispara en la Región: los casos crecen un 110% en la última semana

Los casos de gripe se han disparado en la Región de Murcia en la última semana, con un crecimiento del 110,6%, una situación que se está repitiendo en toda España y que lleva a que este miércoles se debata en el seno de la Comisión de Salud Pública -en la que está representadas todas las comunidades autónomas- un plan conjunto de medidas para hacer frente a los virus respiratorios.

La gripe ya comenzó su escalada en la Región el pasado mes de noviembre, pero ha sido en la última semana cuando se ha visto una desviación de los casos aún mayor, tal y como recoge el último informe de la Red Centinela de Vigilancia del servicio de Epidemiología dado a conocer este mismo miércoles. Los datos de la Consejería de Salud muestran que la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ha aumentado en la Comunidad en la semana 48 -del 24 al 30 de noviembre- un 19%, llegando a presentar una incidencia acumulada de 743 casos por 100.000 habitantes.

El virus que más aumenta en estos últimos siete días es el de la gripe, cuya incidencia aumenta en la Región de Murcia un 110% respecto a las cifras de la semana anterior hasta alcanzar los 811 casos. Le sigue el Covid, que se incrementa un 29,6% en la última semana analizada y las bronquitis-bronquiolitis, que aumentan un 6,9%.

En total, se han contabilizado en estos siete días 11.842 casos de infecciones respiratorias agudas en centros sanitarios de la Región.

A nivel nacional el nivel epidémico ya se alcanzó la semana pasada, tal y como confirmaban los datos del Instituto de Salud Carlos III, una senda que se está viendo ya en varios territorios y que ha llevado a que la gripe coja fuerza en centros de salud y puertas de Urgencias de la Comunidad.

En esta ocasión, la llegada de la gripe se ha adelantado varias semanas respecto a las fechas habituales, a lo que se une la circulación de una nueva variante, más transmisible, la KH3N2. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) advierte de que los datos indican un adelanto de aproximadamente un mes en el inicio de la actividad gripal y el portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas, José María Molero, recuerda además que la nueva variante lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la UE, lo que "hace lógico pensar que pueda llegar a España".

Niños de 10 a 19 años, los más afectados

El informe de la Red Centinela de la Región de Murcia recoge que en la última semana analizada el grupo más afectado por la incidencia de la gripe es el de menores de entre 10 y 19 años, edad precisamente a partir de la cual no se recomienda la vacunación, ya que en la Región de Murcia el límite para administrar la vacuna en edad pediátrica son los 9 años. A este grupo de edad le sigue en indicencia el de niños menores de 1 año y en tercer puesto aparecen los niños de entre 1 y 4 años.

No obstante, la Consejería abrió el pasado lunes, 1 de diciembre, la vacunación a toda la población tras haberse cubierto los grupos de riesgo. Así, la población general podrá vacunarse de la gripe en su centro de salud o punto de vacunación habitual, para lo cual puede solicitar la cita previa en la aplicación y la web de Murciasalud, así como de manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria, consultorios o puntos de vacunación habituales.

Salud recomienda vacunarse a toda la población diana de la campaña y también a aquellas personas de grupos no prioritarios ante el adelanto de la presencia del virus y la circulación de la nueva cepa.