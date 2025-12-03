Fecoam refuerza la proyección del cooperativismo agroalimentario regional en FoodAfrica 2025

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) participa por primera vez en la feria internacional FoodAfrica, uno de los encuentros agroalimentarios más importantes del continente africano, que se celebrará en El Cairo (Egipto) del 9 al 12 de diciembre de 2025.

Esta cita, que tendrá lugar en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto, está consolidada como una plataforma estratégica para mostrar las innovaciones de vanguardia referentes a los productos agrícolas y ganaderos, así como en las industrias de la alimentación, bebidas, procesamiento y envasado, como explican desde la federación.

Para Fecoam, FoodAfrica «ofrece una oportunidad única para el crecimiento empresarial, intercambio y descubrimiento de nuevos avances tecnológicos», o la creación y fortalecimiento de contactos y alianzas en todo el continente africano y la región de Oriente Medio y África.

Con más de mil expositores, empresas y distribuidores de 35 países diferentes en la edición anterior, este año los organizadores esperan superar estas cifras. «Estamos convencidos de que este es un punto de encuentro clave para la expansión de mercados y la promoción de productos agroalimentarios de calidad como los que producen los asociados de Fecoam en la Región de Murcia», remarcan desde la entidad.

Internacionalización

Con esta participación, Fecoam da un paso más en su estrategia de internacionalización y apertura de nuevos mercados, reforzando la presencia del cooperativismo regional a nivel global, y poniendo de relieve el papel fundamental de las cooperativas agroalimentarias como principales garantes de una producción basada en la calidad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

Acompañando a la delegación de la federación de cooperativas regionales estarán sus asociados Hortamira y Unexport, los cuales tendrán la oportunidad de mostrar la excelencia y variedad de sus producciones, entre las que destacan hortalizas, cítricos o fruta de hueso, tanto en convencional como en ecológico.

Fecoam estará ubicada en el hall 4, en el espacio E38. / FECOAM

Para Fecoam, «las cooperativas de la Región de Murcia son modelo de calidad y de sostenibilidad», siendo referentes tanto en España como en los mercados internacionales a la hora de la producción y la exportación. Las 74 entidades asociadas a Fecoam representan 13 sectores de actividad, aglutinando a 22.000 agricultores y ganaderos, y generando más de 45.000 puestos de trabajo.

Estas facturan 1.340 millones de euros al año, exportando más del 80 por ciento de su producción.

«La internacionalización es una apuesta estratégica», remarcan desde Fecoam, siendo una de las principales claves a la hora del crecimiento del sector en las últimas décadas. Con los principales mercados en países de la Unión Europea, cada vez más se están abriendo paso destinos como Asia o África, explican desde la organización.

Un escaparate mundial

El rápido crecimiento del mercado africano es la mayor ventaja con la que cuenta esta feria FoodAfrica. Con una población del continente de más de 1.500 millones de personas, las cuales se espera que alcance los 2.500 millones de habitantes para 2050, la demanda de productos agroalimentarios de todo tipo es cada vez más intensa.

Como resaltan desde la organización, «esta feria busca abordar las oportunidades y los desafíos que este cambio demográfico presenta para los fabricantes y proveedores de África y de la región de Oriente Medio en general». Asimismo, FoodAfrica también pone el acento en la sostenibilidad, uno de los temas centrales, junto con la lucha y los esfuerzos para reducir el desperdicio de alimentos.

Fecoam subraya que «la diversificación de mercados es vital para garantizar la estabilidad y el crecimiento del sector». En este sentido, la participación en ferias como FoodAfrica se enmarca dentro de una estrategia más amplia de promoción exterior, «que busca no solo consolidar los destinos tradicionales, sino también abrir nuevos mercados».

La región «representa una oportunidad para los productos de las cooperativas agroalimentarias murcianas», que son empresas líderes en cuanto a la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental». Desde Fecoam resaltan el valor añadido de los productos surgidos desde el modelo cooperativo, fruto de la innovación, su calidad «y la garantía de que detrás de ellos hay agricultores y familias que trabajan con respeto al medio ambiente y compromiso social». Las cooperativas de la Región de Murcia son vertebradoras del territorio, motor de empleo y desarrollo rural, y son sinónimo de confianza, sostenibilidad y excelencia», subrayan desde la federación.

Primera participación

FoodAfrica es una de las ferias internacionales de referencia para el sector agroalimentario, dada la especial relevancia en la conexión comercial entre Europa, África y Oriente Medio. Como explican sus organizadores, cada edición atrae a más profesionales del sector, incluyendo importadores, distribuidores, chefs, minoristas y representantes institucionales.

Para Fecoam será la primera participación en FoodAfrica, contando con un espacio expositivo propio en el que se mostrarán las principales líneas de producción de sus cooperativas asociadas, acompañados en el stand por los equipos comerciales de Hortamira y Unexport.

El objetivo principal será reforzar la imagen del sector agroalimentario murciano como referente en innovación, sostenibilidad y calidad, al mismo tiempo que se exploran nuevas vías de cooperación comercial con distribuidores y agentes internacionales. «La presencia en FoodAfrica nos permite abrir la puerta a nuevos mercados y fortalecer la posición de las cooperativas murcianas en el comercio exterior», señalan fuentes de Fecoam.