El éxito de Unexport demuestra la "excelente salud" del cooperativismo regional

La cooperativa de segundo grado Unexport, asociada de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), celebró una nueva Asamblea General, donde se puso de manifiesto el crecimiento de la entidad, con cerca de cien millones de euros de facturación.

Además, todos los socios de la firma, con sede en la pedanía lorquina de La Hoya, procedieron a la renovación de cargos, con Antonio Marín, de la cooperativa Hoyamar como presidente; Andrés García, de Coalor, como vicepresidente; José Alonso de Agrícola Navarro de Haro como secretario; y Sebastián Molina, de Agroter, como tesorero.

Como vocales están representados la cooperativa Sacoje, por José Ruiz; Frutemi, por Emilio Sánchez; Thader Cieza por Mª del Carmen Salinas; y La Vega de Cieza por Jesús Lucas.

La federación de cooperativas destaca el trabajo y la trayectoria de Unexport, la cual demuestra «que el cooperativismo en la Región de Murcia goza de excelente salud», con «una larga vida por delante».

Unexport, que el año pasado celebró los 25 años desde su fundación, fue fundada en la pedanía de La Hoya, en Lorca, en 1999, y actualmente está integrada por 14 entidades socias, las cuales producen bajo los valores y principios cooperativos, con una facturación anual cercana a los 100 millones de euros.

Precisamente desde la entidad destacan «la unión entre cooperativas como un motor de desarrollo y expansión en el sector hortofrutícola nacional e internacional». Este compromiso «nos impulsa a compartir lo mejor de nosotros, a seguir trabajando por la innovación agrícola y continuar fortaleciendo el crecimiento y la competitividad de la cooperativa», remarcan desde Unexport.

Con posterioridad a la asamblea de socios, en la comida de hermandad, se procedió a hacer entrega de una placa conmemorativa de parte de sus trabajadores al presidente Antonio Marín, agradeciéndole su «trabajo, apoyo y compañerismo» con todos los integrantes de la firma. Antonio Marín «siempre ha estado ahí cuando se le necesitaba, consiguiendo hacer equipo, unión, y que todos rememos en la misma dirección».

Para el presidente de la entidad, «formamos un equipo humano y profesional muy bueno», animando a todos a seguir esta trayectoria «para continuar mejorando día a día».