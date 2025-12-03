Encontrar casa rural con chimenea, misión imposible para este puente en la Región

Encontrar una casa rural con chimenea disponible a estas alturas es una misión casi imposible en la Región de Murcia para este puente de diciembre. A pesar del 'recorte' de este año (el puente queda reducido a solo tres días porque el 6, Día de la Constitución, cae en sábado, por lo que solo se ‘disfruta’ del festivo del 8, Día de la Inmaculada Concepción), el turismo rural encara estas fechas con muy buenas perspectivas: los alojamientos ya rozan casi el lleno de ocupación.

En concreto, ahora mismo el porcentaje de casas rurales que ya tienen reservas es de casi un 80% en toda la Región de Murcia. Y los días que quedan apuntan a que se podrá llegar incluso al 90%.

"La gente se espera al último día porque no sabe si va a hacer frío, si va a llover… Pero van buscando sobre todo el calor, por lo que las que tienen chimenea son las que ahora mismo están ya al 100%, muchas desde hace semanas”, sostiene en declaraciones a La Opinión José Antonio Lucas, presidente de Ruralmur.

Lógicamente, las de los pueblos y pedanías del Noroeste (las de Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cehegín, Calasparra o Bullas) son las 'joyas de la corona' del turismo rural en la Comunidad. Prácticamente en esta comarca todo está reservado desde bastante tiempo, en su mayoría por los propios habitantes de la Región, así como de otras comunidades limítrofes.

Además, precisamente la aparición este mismo miércoles de las primeras nevadas en las zonas altas del Noroeste hacen que aquellos que ya reservaron para estos días se sientan ‘agraciados’ al poder dormir muy cerca de donde los copos blancos pueden caer.

“En cuanto hay nieve, la gente se anima enseguida, sobre todo las familias con niños”, añade el presidente de Ruralmur, quien explica que, a nivel nacional, el auge del turismo rural en la Comunidad hace que este año compita con Castilla y León a la hora de superar el porcentaje de ocupación para estas fechas.

Pero cada vez un mayor número de murcianos y visitantes se decantan por conocer otras zonas de Murcia. Es el caso de una zona que hasta hace años era desconocida a ojos del turismo rural como es el Valle de Ricote. Sus pequeños pueblos, como Ricote, Ulea u Ojós, también tienen a estas alturas llenos sus alojamientos para este puente: “Antes no se conocía tanto, pero a raíz de eventos como el Festival Murmullo se está dando bastante a conocer”, sostiene Lucas.

"Ya no piden las claves del Wi-Fi"

El presidente de Ruralmur también señala que se observa un cambio en la experiencia y cómo pasa el tiempo la gente en este ambiente alejado del bullicio de las ciudades y del día a día: “Si antes los visitantes lo primero que pedían era las claves del Wi-Fi o la televisión, ahora no lo hacen; buscan directamente desconectar y disfrutar más: quieren estar al lado de la chimenea, conversar y desconectar. Bastante tiempo pasamos ya todos con móviles y pantallas en el día a día”, sostiene.

No solo hay mucho optimismo con el auge del turismo rural regional para este puente: para Nochevieja es igualmente casi una utopía ahora mismo encontrar alguna casa rural o alojamiento libre que cumpla con las expectativas de los usuarios. Tanto es así que en el congreso regional que celebró Ruralmur el pasado sábado con motivo de su décimo aniversario, aparte de los profesionales, emprendedores y agentes del sector rural junto a los representantes 198 alojamientos de la Región asociados que participaron en el evento, también acudieron personas con viviendas heredadas en zonas diseminadas que estaban interesadas en restaurarlas para dedicarlas al turismo rural.

“Ahora mismo es un negocio que funciona: no te vas a hacer rico, pero es una buena oportunidad para tener un complemento económico y una casa restaurada”, recuerda. Por norma general, los propietarios de estos alojamientos no son empresarios ni tienen más de una vivienda destinada a este uso turístico. “Sí hay asociados que tienen a lo mejor hasta ocho viviendas y pueden vivir de ello, pero no es lo habitual”, añade.

El presidente de Ruralmur, José Antonio Lucas, el pasado sábado en el I Congreso de Turismo Rural de la Región. / CARM

Lucas también destaca el caso de un matrimonio que vivía en Tarragona, con alto nivel profesional y económico, que decidió dejar la ciudad, vender todo y venirse a vivir a Caravaca de la Cruz en busca de más tranquilidad y de una calidad de vida que no encontraban cuando necesitaban, por ejemplo, más de una hora para ir a su trabajo. “Han montado una hospedería rural y viven de eso ahora”, explica.

Más de 40.000 visitantes para un sector que no toca techo

Más allá de las previsiones de ocupación para este puente, del que la consejera de Turismo, Carmen Conesa, ya avanzó este martes antes de su participación en la asamblea de la Alianza por el Turismo de la Región, que eran "muy positivas", los alojamientos rurales regionales experimentaron crecimientos importantes hasta el pasado mes de octubre, que se situaron muy por encima de los registrados para el conjunto nacional.

Así, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a octubre se registró un aumento interanual de viajeros del 39,3 por ciento (frente al descenso del 0,1 por ciento en España), alcanzando los 40.736 visitantes, la cifra más alta de la serie histórica.

De ellos, 36.832 fueron viajeros nacionales, con un crecimiento del 33,3 por ciento, y 3.905 extranjeros, un 144,2 por ciento más que en 2024. Las pernoctaciones, por su parte, aumentaron un 19,4 por ciento, hasta las 116.542, muy por encima del crecimiento medio nacional (1,9 por ciento).