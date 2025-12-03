Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

Cuatro meses después, el campo sigue esperando: Asaja exige ya las ayudas por las lluvias y el granizo de julio

La organización agraria denuncia que la demora es inaceptable y recuerda que calcularon más de 10 millones de euros en pérdidas

Fruta de hueso dañada por el granizo.

Fruta de hueso dañada por el granizo. / L. O.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Más de cuatro meses después de las devastadoras lluvias del 24 de julio en la Región de Murcia, los agricultores afectados siguen sin poder acceder a las ayudas prometidas por el Gobierno central. Asaja Murcia califica la situación de "inaceptable", al considerar que el compromiso oficial ha quedado en papel mojado y está generando una profunda sensación de abandono en el sector.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de agosto una declaración de emergencia de protección civil para paliar los efectos de las tormentas, pero desde entonces no se ha habilitado ninguna convocatoria para que los afectados puedan solicitar las compensaciones.

Pérdidas millonarias y miles de hectáreas arrasadas

Según los datos oficiales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, los efectos del episodio meteorológico fueron especialmente graves: 8.551 hectáreas dañadas en los municipios de Caravaca de la Cruz, Calasparra, Moratalla, Mula, Cieza y Cehegín y daños valorados en 10,4 millones de euros.

El granizo llegó a los dos centímetros de grosor y daño la madera de muchos cultivos.

El granizo llegó a los dos centímetros de grosor y daño la madera de muchos cultivos. / CARM

Los cultivos más perjudicados fueron el almendro, con 6.800 hectáreas afectadas y pérdidas superiores a 3,44 millones; y el melocotonero, con 85 hectáreas dañadas y más de 1,55 millones de euros en pérdidas. A ello se suman hortalizas de verano y otras plantaciones al aire libre, como tomate, pimiento, calabacín, lechuga, brócoli o patata, que acumulan un daño conjunto superior a 1,5 millones de euros.

Además de las cosechas, la tormenta destrozó caminos rurales e infraestructuras que siguen sin ser reparados.

Reclaman celeridad y garantías

Asaja critica que la demora contradice las promesas realizadas por el Gobierno central tras el anuncio de la emergencia y advierte de que la falta de actuaciones "genera desconfianza en las administraciones". La organización agraria exige al Ministerio de Agricultura que complete cuanto antes la valoración final de daños y las medidas de ayuda para que Interior pueda publicar la convocatoria en el BOE. También piden que se garantice un procedimiento ágil para que agricultores y ganaderos puedan solicitar, sin más retrasos, el apoyo al que tienen derecho. Asaja Murcia subraya que el tiempo corre en contra del campo, que necesita liquidez y seguridad para planificar nuevas plantaciones y reparar infraestructuras afectadas antes de que llegue una nueva campaña.

La Opinión de Murcia ha solicitado una valoración a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que se encuentra pendiente de respuesta.

TEMAS

