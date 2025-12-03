Coato aúna los sabores regionales con tradición y calidad en su tienda gourmet

Coato, la sociedad cooperativa agraria de Totana asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), se ha consolidado como un referente en el sector agroalimentario de la Región de Murcia. Ubicada en Totana, en pleno Valle del Guadalentín, la cooperativa nació en 1979 gracias a la iniciativa de 65 agricultores dedicados al cultivo del pimiento de bola para la elaboración de pimentón.

Con el paso de los años, Coato ha experimentado un crecimiento continuo tanto en producción como en instalaciones. A los primeros cultivos de pimiento se sumaron otros como la almendra, la uva, diversas hortalizas, el aceite de oliva virgen extra y la miel. Este desarrollo también ha ido acompañado de la ampliación de servicios con la apertura de una gasolinera, una tienda de insumos agrícolas y una tienda gourmet Bioshop que se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de los productos de calidad locales y de origen España, remarcan desde la cooperativa.

Una visita imprescindible

En estas fechas navideñas, la tienda de Coato Bioshop «ofrece una experiencia especialmente atractiva para vecinos y visitantes. En sus estanterías pueden encontrarse los productos característicos de la cooperativa: pimentón, aceite de oliva virgen extra, miel, almendra, uva, lechuga iceberg y col picuda, entre otros».

Además, bajo su marca, Coato tiene una amplia variedad de productos como embutido de chato murciano, mermeladas, vino ecológico, encurtidos, turrones o turrones ecológicos.

En este sentido, para la entidad, el cambio en los hábitos de los consumidores es evidente. «Se nota que cada vez más se preocupan por la salud, buscando productos sanos, sostenibles y con un origen claro». «Nuestros clientes ya saben que aquí pueden encontrar productos de alta calidad, pero también valoran descubrir nuevas especialidades que incorporamos periódicamente a nuestra selección».

De esta manera, «combinamos la confianza en nuestros productos emblemáticos con la innovación y adaptación a las tendencias actuales, ofreciendo siempre variedad, exclusividad y sabores auténticos», remarcan desde la firma totanera.

Cestas navideñas con sabor murciano

Para este mes de diciembre, la tienda de Coato Bioshop presenta un amplio catálogo de cestas de Navidad compuesto por una cuidada selección de productos.

Una opción ideal para regalar o disfrutar en familia durante estas fiestas, donde la calidad y el origen son protagonistas. Una tradición que cada Navidad vuelve a llenar las mesas de autenticidad y sabor.

Desde Coato remarcan que «quienes deseen visitar sus instalaciones pueden hacerlo en carretera de Mazarrón s/n, kilómetro 2, donde nuestro equipo continúa trabajando con el mismo espíritu cooperativo que los vio nacer hace más de cuatro décadas».

La almendra, protagonista

Durante la Navidad, la almendra se convierte en un producto indispensable en muchas mesas murcianas, y en Coato ocupa un lugar destacado dentro de sus productos. La cooperativa ofrece distintos formatos y presentaciones, desde almendras al natural, fritas o tostadas, con piel o sin piel, hasta almendras en gama de industrializado: granillo, harina, bastones o láminas, ideales para elaborar turrones, polvorones y otros dulces típicos.

Además, para quienes buscan sabores innovadores, Coato cuenta con almendras especiadas con pimentón, pimentón picante, limón y pimienta, tomillo, orégano, naranja y jengibre y garrapiñadas, que aportan un toque diferente a aperitivos y postres navideños. Esta extensa variedad permite a los clientes preparar recetas tradicionales o descubrir nuevas formas de disfrutar de un producto que simboliza la tradición y el sabor de la Navidad en Murcia.

Como explican desde la cooperativa totanera, «Coato apuesta por la tradición, calidad y cercanía que le acompaña en su larga trayectoria».