Christian Martín, Premio Discapacidad: "La mayor satisfacción es ver a niños con autismo o down felices mientras se cortan el pelo"

Pictogramas a la entrada y la posibilidad de regular las luces y el sonido para crear el ambiente más cómodo posible son algunas de las características que diferencian el salón de peluquería Heaslip Barber de Murcia de cualquier otro.

Al frente de este negocio se encuentra el emprendedor Christian Martín, un joven de 20 años que este miércoles recibirá uno de los Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia por su iniciativa para poner en marcha el primer salón inclusivo de España, unas instalaciones que pese a llevar funcionando poco más de un año ya se han convertido en un referente para muchos jóvenes y familias de la Comunidad.

"Se trata de un salón pensado para personas con diversidad funcional y en el que adaptamos toda la forma de trabajar para que se sientan lo más cómodos posible", explica Martín a La Opinión.

La idea surgió en su mente muy pronto, cuando aún no había llegado a la mayoría de edad, y surgió porque "desde pequeño en mi grupo de amigos había personas con autismo y con Síndrome de Down, por lo que pensé que necesitaban una atención específica y no pasar por el mal trago que suponía el momento de ir a cortarse el pelo".

Por ello, Christian Martín decidió montar en su propia casa un pequeño estudio al que iban sus amigos a cortarse el pelo. "Sus familias me decían que conmigo se sentían cómodos y eso fue lo que me animó a dar el paso", afirma.

En 2024 abrió sus puertas Heaslip Barber, en la avenida Libertad de Murcia, un salón de peluquería en el que la atención se adapta al cliente y sus características desde el primer minuto.

Su dueño explica que en el mismo momento en el que llaman por teléfono para coger cita se les hace una serie de preguntas para adaptar el salón y el tiempo que se necesita para trabajar con ellos, no poniendo citas muy seguidas después para que todo el proceso se desarrolle con tranquilidad, sin prisas porque hay otra persona esperando detrás.

En las instalaciones cuentan incluso con pictogramas, desde la entrada al interior, para que los clientes sepan a qué se dedica cada zona y dónde van a entrar, haciendo todo más accesible. "Incluso podemos mandar los pictogramas antes a los padres para que se los enseñen antes del momento de venir", dice este joven barbero.

Christian Martín recuerda el caso de un niño de seis años cuya madre nos dijo que se asustaba con el color rojo, así que quitamos todos los carteles, productos y pegatinas en las que estuviera este color para hacer que se sintiera cómodo". También adaptan las luces y el sonido para que no les moleste y les enseñan el material que van a usar para favorecer ese acercamiento a los menores.

El premiado de este año por la Consejería de Política Social afirma que "la mayor satisfacción es ver a los niños con autismo o down felices mientras se cortan el pelo, que para ellos esta experiencia no suponga pasar un mal rato", lo que también agradecen las propias familias.

Otros premiados

Este miércoles se hará entrega de los Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia 2025, un encuentro que se celebrará en el Museo del Enclave de la Muralla de Molina de Segura (Mudem) y en el que se pondrá en valor la labor desarrollada por los premiados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En esta ocasión, el Gobierno regional reconoce con los Premios de la Discapacidad a la deportista Loli de Gea, al joven emprendedor Christian Martín, y a la Federación de Carthagineses y Romanos.