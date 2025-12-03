Tradiciones
López Miras participa en la inauguración del belén de la Región de Murcia en el Parlamento Europeo
Se trata de una representación artesanal elaborada por el taller que dirigen los hijos del maestro Jesús Griñán
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, asistió este miércoles en Bruselas a la inauguración del belén tradicional de la Región de Murcia, que ha sido instalado por cuarto año consecutivo en la sede del Parlamento Europeo. Allí puso en valor que "la identidad cristiana de Europa la ha representado la Región de Murcia".
Se trata de una representación artesanal elaborada por Belenes Murcia, el taller que dirigen los hijos del maestro belenista Jesús Griñán.
La inauguración contó en esta ocasión con la actuación de la cuadrilla de Aledo, que interpretó villancicos tradicionales de la Región de Murcia. López Miras afirmó que "la Región de Murcia no ha podido estar mejor representada" porque se ha llevado "al corazón de Europa nuestra identidad, tradición y nuestra forma de ser, hemos reivindicado algo que es intrínseco a nosotros y a nuestra cultura".
El Nacimiento se encuentra instalado en la Planta 3 de la Eurocámara y podrá ser visitado hasta el 6 de enero. En el acto de inauguración participaron personal del Parlamento y eurodiputados de los diferentes grupos.
