Más autónomos que nunca en la Región pese a las "cargas y trámites impuestos" por el Estado

Hay más autónomos que nunca en la Región de Murcia: por primera vez la Comunidad supera los 106.000 trabajadores por cuenta ajena, con un incremento mensual del 0,40 por ciento y un crecimiento interanual del 1,62 por ciento, lo que la sitúa entre las autonomías con mejor evolución del país "como resultado de la política de apoyo continuo del Gobierno regional al colectivo" pese a las "cargas y trámites impuestos" por parte del Gobierno central.

Así lo consideró este miércoles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que se reunió con el presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado, con quien analizó la situación actual de los autónomos y la reciente resolución de las ayudas destinadas específicamente a autónomos comerciantes. Estas ayudas, dotadas con 2,7 millones de euros, se han agotado completamente y han permitido llegar a unos 900 autónomos comerciantes de la Región.

"Nos hubiera gustado llegar a más, y estamos trabajando para conseguirlo", señaló la consejera, quien subrayó que el objetivo del Gobierno regional es “aliviar la presión que soportan los autónomos y facilitarles el día a día, no añadirles más obstáculos”.

La consejera destacó también el "éxito" de la ‘Cuota Cero Ampliada’, la ayuda de la Consejería a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), que este año ha recibido 2.720 solicitudes, lo que supone un aumento del 6,7 por ciento respecto al año anterior. "Cada vez más profesionales deciden iniciar su actividad en la Región porque aquí encuentran apoyo, confianza y menos presión administrativa”, afirmó.

¿Qué es la 'Cuota Cero Ampliada'?

La ‘Cuota Cero Ampliada’ permite a sus beneficiarios cubrir las cuotas de la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad y brinda una ayuda inicial de 1.000 euros a quienes se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tras estar en situación de desempleo.

"El hecho de que el número de personas que solicita esta ayuda crezca cada año es una muestra más de que en la Región de Murcia se está consolidando un ecosistema emprendedor sólido y sostenible llamado a liderar el crecimiento económico regional", según destacó López Aragón.

El sector se está consolidando en un ecosistema emprendedor sólido y sostenible

Así se desprende de los últimos datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondientes al mes de noviembre, que indican que el número de autónomos afiliados en la Región alcanzó los 106.066, lo que supone un aumento mensual de 419 afiliaciones.

De forma interanual, la afiliación de autónomos también muestra un avance sólido del 1,62 por ciento, lo que equivale a 1.688 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma donde más crece la afiliación de autónomos.

"Preocupación" por el sector

Durante el encuentro con el presidente de ATA Región de Murcia, la consejera expresó su "preocupación" ante el creciente malestar del sector, visible en las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en la Región y en toda España donde miles de autónomos salieron a las calles para protestar.

"Es comprensible el cansancio y la impotencia de miles de autónomos, que se enfrentan a subidas constantes de impuestos y a un hostigamiento regulatorio permanente", lamentó.

En este sentido, señaló que mientras el Gobierno central "impone más cargas, más trámites y más sanciones sin información ni explicación", el Gobierno regional trabaja en sentido contrario.

Aplazan el sistema Verifactu

Asimismo, destacó que “una vez más, cuando el Gobierno central hace caso a nuestras propuestas es cuando acierta. Porque ayer nos enteramos de que han retrasado a 2027 el uso del Verifactu, el sistema de facturación electrónica. Algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Nosotros apostamos por políticas que acompañen, no que castiguen; por facilitar, antes que sancionar; y por informar, antes que imponer".

López Aragón afirmó que "la Región de Murcia está del lado de los autónomos. No están solos. Ellos sostienen buena parte del empleo y de la riqueza regional, y nuestro deber es apoyar su esfuerzo y su contribución al desarrollo económico", remarcó.