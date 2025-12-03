Lucas, Urrea y Cascales plantan a la Asamblea el viernes y no darán explicaciones por los cortes de agua

Ni el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ni el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales, acudirán este viernes a la comisión de la Asamblea Regional que pretende analizar las incidencias que tuvo en la Comunidad la dana Alice y por las que alrededor de 100.000 vecinos de los municipios ribereños no tuvieron acceso a agua potable durante dos semanas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, denunció este miércoles que el delegado del Gobierno "huye una vez más" y "ningunea" al Parlamento en "un ejercicio de cobardía política" que "demuestra que el señor Lucas no está a la altura del cargo que ostenta".

Segado explicó que hace un mes y medio hubo "100.000 habitantes de la Región de Murcia para los que abrir el grifo, tirar de la cadena o darse una ducha se convirtió en un lujo" y "volvieron al siglo XIX". El Grupo Popular solicitó la comparecencia de estos tres responsables, elegidos por el Gobierno de España, para que explicaran lo sucedido y, sobre todo, que dieran cuenta de "qué se está haciendo desde el Gobierno nacional para, si mañana se repiten los episodios de lluvias, evitar que vuelva a suceder".

Segado echa en cara al líder del PSRM que aún no ha visitado los municipios afectados

"Lejos de aprovechar esta oportunidad, el señor Lucas ha preferido salir corriendo, huir y eludir su responsabilidad", lamentó el portavoz, recordando que, desde que se produjo esa incidencia, "no ha visitado los municipios que se vieron afectados".

Segado afirmó que su declinación demuestra que "sus llamamientos continuos a la colaboración institucional y al diálogo son puro postureo y puro engaño". Además, criticó que "ni siquiera ha venido a esta Asamblea desde que es secretario general de los socialistas de la Región de Murcia", enumerando sus ausencias en el debate del estado de la Región y de los Presupuestos.