Vox abre la veda de condiciones para los Presupuestos de 2026 y exige ampliar los 8 millones del fondo de maniobra para el campo

Con el mes de diciembre recién empezado y todavía sin empezar ningún tipo de negociación con los grupos parlamentarios de cara a una hipotética aprobación de los Presupuestos del año que viene, Vox ya ha comenzado con sus primeras exigencias al Gobierno regional si pretende contar su voto. El presidente de la formación de Santiago Abacal en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, adelantó este martes que reclamará ampliar los 8 millones de euros de fondo de maniobra para emergencias agrarias. "No es normal que una región que vive del sector agroalimentario no haya contado con estos fondos hasta que llegó Vox", señaló.

Antelo hizo estas declaraciones tras reunirse con la dirección de Grupo Lucas y representantes de Asaja Alicante para abordar los principales desafíos que amenazan al sector agroalimentario del Levante español. Durante el encuentro, al que también asistió el diputado de Vox Alberto Garre, el líder de Vox en Murcia recordó que estos recursos permiten atender daños por pedrisco, inundaciones o episodios climáticos adversos. "En los momentos malos es cuando la Administración pública tiene que estar para defender a nuestros agricultores. Y nosotros lo haremos. Lo exigiremos si hay acuerdo presupuestario con el PP", insistió.

El PP ya dejó entrever que las cuentas de 2025 pueden estar "plenamente vigentes para lo que resta de legislatura"

Lo cierto es que nadie en la Consejería de Hacienda ni en el Partido Popular está pensando en los Presupuestos de 2026 e, incluso, en el PP están preparados para pasar el año que viene con las cuentas prorrogadas. El Gobierno regional se comprometió a presentarlos, pero no a aprobarlos. "Serán los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional los que tendrán que decidir si quieren bloquear el futuro de la Región", reconoció el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño.

Antes, fue el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, quien dejó entrever que la Región podría prorrogar las cuentas de 2025 el año que viene. "Tenemos un Presupuesto aprobado hace apenas dos meses y que, además, puede estar plenamente vigente para lo que resta de legislatura", señaló durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Además, reconoció que ve "francamente difícil" sacar adelante nuevas cuentas "tal y como están las cosas y con la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno por babor y por estribor que está llevando a cabo Vox".

Tajo-Segura "irrenunciable"

Antelo calificó de "irrenunciable" el trasvase Tajo-Segura y advirtió de que eliminar o reducir el caudal provocaría "una auténtica hecatombe social y económica" para los ciudadanos de la Región y del conjunto del Levante. "Todos, de una manera u otra, vivimos de nuestro campo. Sin el trasvase no hay nada; sin el Trasvase no hay futuro en el Levante español", dijo.

Acusa a Von der Leyen, "la jefa de la gran coalición" en Europa, de atacar a quienes producen alimentos recortando la PAC

En este sentido, afirmó que la sociedad debe estar preparada para "manifestaciones masivas" si fuera necesario, denunciando el "mensaje falsario" de quienes cuestionan la solidaridad hídrica entre territorios. "Estamos enviando a Portugal más de 15.000 hectómetros cúbicos por encima de los tratados, mientras algunos partidos en Castilla-La Mancha se pelean por 300 hectómetros cúbicos que solo generan prosperidad, empleo y oportunidades en el Levante", añadió.

Por otro lado, Antelo trasladó a los representantes de Asaja Alicante su preocupación por los planes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pretende recortar en torno a un 30% los fondos de la PAC. "Es la jefa de la gran coalición y pretende atacar a quienes producen alimentos. Desde Vox lo rechazamos de plano", subrayó. En este sentido, se comprometió a que Vox defenderá en Europa, a través del grupo Patriots, la soberanía alimentaria de España y de la Región.