El retraso del Extra FLA enciende a la Comunidad: "Llega tarde para cubrir necesidades esenciales"

"Llega tarde para cubrir necesidades esenciales". La aprobación este lunes por parte del Gobierno central del Extra FLA para asignarle a la Región de Murcia 363 millones de euros "evidencia la falta de una financiación justa".

Así lo denunció este martes el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín después de que el Estado acordase enviar con retraso un total de 2.934 millones de euros a la Región, Cataluña y la Comunidad Valenciana con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico para atender las necesidades de déficit del ejercicio de 2024 y que estaban pendientes de financiar.

Ya en febrero la Comunidad alertó de la falta de concreción del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el Fondo de Liquidez Autonómica Extra (Extra FLA), que debía de haberse anunciado hace ahora un año. Estaban en juego esta cantidad de millones para cubrir necesidades básicas como pago a proveedores.

Marín recordó en este sentido que "el presidente López Miras lleva exigiendo todo el año el extra FLA, que es un mecanismo que viene a compensar a las comunidades que presentan mayor déficit". Y argumentó que "la única razón por la que tenemos mayor déficit es porque somos la comunidad peor financiada".

"No es una concesión del presidente Sánchez, ni supone más recursos", denuncian

"Nos niega los recursos que necesitamos"

"Por tanto, este mecanismo de financiación no es una concesión del presidente Sánchez, ni supone más recursos para la Región de Murcia, sino que es la consecuencia lógica de su incapacidad y su falta de voluntad para reformar un sistema de financiación que asfixia a la Región de Murcia y nos niega los recursos que necesitamos para sostener el estado del bienestar”.

"El Ministerio de Hacienda quiere presentar ahora como un acto de generosidad lo que no es más que un trámite administrativo para corregir su torpeza y su propio retraso, pero la aprobación de este mecanismo no supone más recursos para la Región de Murcia, ni más liquidez ni, por supuesto, una mejora real en nuestra financiación", denunció.

El consejero concluyó exigiendo al presidente Sánchez un modelo de financiación "justo, equilibrado y con suficientes recursos. No queremos más parches, sino un compromiso real para reformar el modelo de financiación, y la garantía de que esa reforma no se va a convertir en un nuevo acto de sumisión a los grupos políticos que sostienen a duras penas al presidente Sánchez en el poder".