La Región suma un segundo hospital veterinario con las nuevas instalaciones de la UCAM

Princesa, una yegua ingresada para un tratamiento de reproducción, es una de las primeras usuarias que ha estrenado el Hospital Veterinario de la UCAM -Universidad Católica San Antonio-, unas instalaciones que han sido inauguradas este martes por el presidente de la Región, Fernando López Miras.

El nuevo centro está situado junto a las dependencias del Grado de Veterinaria de la UCAM en el Centro Comercial La Noria y dispone de la última tecnología para la atención a los animales, convirtiéndose así en el segundo hospital veterinario de la Región de Murcia tras el que funciona en la Universidad de Murcia -UMU-.

Esto lleva a que Murcia sea la tercera autonomía de España en contar con más de un hospital veterinario, tras Madrid y la Comunidad Valenciana.

El centro ofrecerá una formación integral a los alumnos de Veterinaria de la UCAM, pero también dará servicio a toda la población de la Región de Murcia, que dispondrá de un nuevo hospital con atención 365 días las 24 horas para cualquier urgencia que tengan con sus animales.

El presidente regional visita las instalaciones / Juan Carlos Caval

La vicedecana de Veterinaria, Llanos Martínez, reconoce que estas instalaciones han supuesto “una obra faraónica”, pero gracias a ellas “ofreceremos la mejor formación al alumno, que podrá adquirir el cien por cien de los conocimientos que necesita, ya que a las salas de simulación que tenemos se une ahora este hospital”.

Para ello, el Hospital Veterinario de la UCAM dispone de cuatro quirófanos -dos para pequeños animales y dos para grandes animales-, dos consultas de perros, una de gatos y otra de animales exóticos. A esto se une la sala de ecografía, la zona de hospitalización/esterilización, TAC y cabina de control, así como o el espacio de Rayos X y resonancia.

Además, en la zona de grandes animales cuenta con una sala de derribo, previa a los quirófanos, un espacio completamente acolchado para que en el momento de la sedación y la caída el animal no sufra daños.

En grandes animales lo más habitual serán los caballos, aunque la vicedecana apunta a que también se pueden dar casos de asistencia a vacas, “aunque suele ser más frecuente que esta se desarrolle en el campo”.

Llanos Martínez insiste en que “en veterinaria se espera que el animal esté el menor tiempo posible hospitalizado para reducir su estrés” y para ello disponen de un “completo equipo de profesionales formado por veterinarios y ATV para atender por turnos las 24 horas del día”.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, explicaba durante la visita e inauguración del Hospital Veterinario de la universidad que se trata de unas instalaciones “completísimas” que “queríamos poner en marcha conjunto al grado de Veterinaria para atender a pequeños y grandes animales, ya que cuidar a los animales también implica cuidar a las personas”.

García hacía estas declaraciones tras la bendición del centro por parte del capellán de la UCAM, un acto en el que estaba acompañada por el presidente de la Comunidad, el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, y la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano.

López Miras califica de “impresionante” el nuevo complejo, reflejo del “avance de la innovación y la importancia de la formación práctica de los alumnos”, por lo que ha felicitado a la UCAM y ha tenido palabras de recuerdo para su fundador, José Luis Mendoza, que “fue un visionario”.

El acto ha finalizado con una exhibición caballista que ha puesto el broche a la inauguración con el canto de una salve rociera que ha entusiasmado al más del centenar de invitados.