La Región de Murcia lidera de nuevo el ranking nacional en empleabilidad en FP

La Región lidera a nivel nacional la tasa de afiliación media a la Seguridad Social en Grado Medio (cohorte 2020-2021) según la estadística de inserción laboral de Formación Profesional publicada la pasada semana por el Ministerio de Educación.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que visitó este lunes, junto con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, la feria de empresas organizada con motivo de la V Semana de la Formación Profesional y el Emprendimiento del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Politécnico de Murcia, destacó que «es el tercer año que la Región está a la cabeza en empleabilidad en Grado Medio y año tras año se incrementa el porcentaje de alumnado que encuentra empleo nada más acabar sus estudios».

La tasa de afiliación del alumnado de grado medio en la Región, tras el primer año, ocupa el primer puesto a nivel nacional con un 44,1 por ciento, ocho puntos por encima de la media nacional, que es del 36,2 por ciento. Además, se ha incrementado la tasa de empleabilidad respecto al anterior informe del Ministerio en cerca de ocho puntos, al pasar del 36,3 por ciento al 44,1 por ciento.

En grados superiores, la Región mantiene la quinta posición en porcentaje de alumnado afiliado a la Seguridad Social, con un 53,8 por ciento, y cerca de tres puntos por encima de la media nacional. Se ha incrementado la tasa de empleabilidad respecto al año anterior en ocho puntos, que sube del 45,8 por ciento al 53,8 por ciento.

En cuanto a la tasa de afiliación en Grado Básico, el 21,3 por ciento del alumnado de la Región trabaja tras el primer año de finalizados sus estudios, y ocupa el segundo lugar en el ranking nacional.

El titular de Educación resaltó que «el Gobierno de la Región de Murcia apuesta por la Formación Profesional porque es una salida directa al empleo. Trabajamos para incrementar las plazas de FP, hasta alcanzar este curso la cifra histórica de 46.800 plazas, y aumentamos los ciclos formativos con el fin de ofrecer una oferta que dé respuesta a las demandas laborales de las empresas y al mismo tiempo sea atractiva para los estudiantes».

Marín subrayó que la oferta formativa «se diseña de la mano del sector productivo para garantizar la alta empleabilidad del alumnado» y que el Gobierno regional «cuenta con más de 8.500 convenios firmados con empresas para que el alumnado realice prácticas formativas en entornos reales».

Por su parte, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social destacó que «ferias como esta muestran a nuestros jóvenes que el emprendimiento es una opción real y que tienen a su alcance para convertir una idea en un proyecto». «Los datos lo confirman: en los últimos cinco años, la Región de Murcia ha sumado 1.347 jóvenes autónomos más, un crecimiento del 18,66 por ciento entre menores de 30 años. Cada vez más jóvenes apuestan por liderar su futuro y contribuir a la economía regional», resaltó la consejera.

Feria de empresas

Los consejeros visitaron la veintena de empresas que participa en la feria organizada por el CIFP Politécnico, con el fin de facilitar un contacto directo entre estudiantes y tejido empresarial y mostrar los resultados de los proyectos de innovación desarrollados por el centro educativo.

La V Semana de la Formación Profesional, que se celebra hasta el próximo viernes, ofrece exposiciones, olimpiada de emprendimiento, exhibiciones y talleres y charlas con temáticas como prevención de riesgos, realidad virtual, voluntariado, ciberseguridad, marca en redes sociales, emprendimiento y la utilización de la inteligencia artificial en el comercio electrónico, entre otras.

Este centro educativo cuenta con convenios con más de 1.000 empresas para que el alumnado realice prácticas formativas. Las familias profesionales más demandadas son edificación y obra civil, instalaciones eléctricas y automatizadas y fabricación mecánica. Las ofertas de empleo que reciben los alumnos en las empresas que hacen sus prácticas se sitúan en torno al 70 por ciento. Además, la bolsa de empleo del Politécnico recibe 300 solicitudes de empleo por curso. Un millar de alumnos acceden todos los años al mercado laboral.

El CIFP Politécnico de Murcia ofrece 46 ciclos formativos de grado medio y superior y seis cursos de especialización de ocho familias profesionales, y cuenta con más de 3.000 alumnos. Desde 2022 este centro pertenece a la Red Nacional de Centros de Excelencia, en el ámbito de la fabricación mecánica, lo que supuso una inversión de 1,8 millones de euros. En la actualidad el centro tiene en marcha 12 proyectos de innovación, con una dotación de 500.000 euros.