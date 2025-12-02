Todos los puntos de venta del Mejor Panettone España, Portugal y Andorra 2025: Murcia, Moratalla y online

Un año más, la Región de Murcia vuelve a levantar la mano en el mapa repostero internacional, y esta vez lo hace con un reconocimiento que pesa lo suyo: el galardón al Mejor Panettone Clásico de España, Portugal y Andorra 2025.

El premio se lo ha llevado la pastelería Cremoso – La Casa del Panettone, un obrador de Moratalla que ha regresado de Milán cargado de trofeos después de competir en el campeonato organizado por IrcaGroup Ibérica, una de las citas más respetadas del sector.

Además del premio principal Cremoso ha sumado un tercer puesto al Mejor Artesano del Panettone de la Península Ibérica y otro tercer premio al Panettone de Fruta Innovador 2025 con su creación '

.'

Con estos reconocimientos Cremoso se consolida como uno de los referentes nacionales de este dulce navideño y, al mismo tiempo, confirma la trayectoria ascendente de la Región en esta especialidad que se ha ido fraguando en los últimos años con obradores murcianos como La Madrugada (con distinciones como el Oro al Mejor Panettone Artesano de Ibérica 2023 o la Miga de Oro 2021) y el panettone de Andrés Mármol (seleccionado como uno de los diez mejores de la Península en 2024) que ya habían marcado el camino.

Estos son los puntos confirmados dónde se puede comprar el panettone campeón y sus variantes, tanto físicos como online.

Cremoso – La Casa del Panettone (Moratalla)

El obrador Cremoso – La Casa del Panettone, situado en Ctra. de Caravaca 56B, Moratalla, es el punto principal donde pueden adquirirse tanto el panettone clásico ganador como el resto de sus variedades. El local ofrece abre a partir de las 9:30 horas según la información disponible y su espacio llama poderosamente la atención.

El diseño de interiores del local evoca a la palabra que da nombre a la marca -Cremoso- y llama la atención por su cuidada estética y la figura de un panettone gigante que cuelga del centro del establecimiento.

Muestra de Artesanía de Alfonso X (Murcia capital)

Además del obrador de Moratalla Cremoso mantiene un punto de venta directo en la Muestra de Artesanía de Alfonso X, en Murcia capital, donde ocupa el stand 24.

Allí se pueden encontrar los panettones recién elaborados y otras piezas de su catálogo navideño, convirtiéndose en una opción cómoda para quienes se mueven por la ciudad y quieren comprar el panettone ganador sin desplazarse al Noroeste murciano.

Venta online en la web oficial (envíos 24/48 horas)

La tercera vía para adquirirlos es la venta online a través de su página web, donde Cremoso garantiza envíos en 24/48 horas. Esta opción se ha consolidado como la forma más práctica de acceder a sus panettones desde cualquier punto de España, especialmente ahora que el reconocimiento internacional ha incrementado la demanda y muchas personas buscan asegurarse una unidad para las celebraciones navideñas.