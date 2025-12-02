El PP llevará a los tribunales el supuesto desvío de dinero público a Las Noticias RM

El Partido Popular emprenderá acciones legales en los próximos días para aclarar las responsabilidades penales en la utilización del dinero público por parte del Partido Socialista para financiar el portal Las Noticias RM, en manos de la pareja de un militante socialista y que, según denuncian los populares, se centra exclusivamente en atacarles a ellos y al Gobierno regional de Fernando López Miras.

Lo anunció este martes el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, que cree estar ante un caso "que podría tener indicios de fraude y de falsedad", puesto que "han abonado facturas con dinero público por un supuesto concepto de gestión de comunicación y redes sociales del Partido Socialista que sabemos y que ya está acreditado que es absolutamente falso". En concreto, desde el año 2020 hasta diciembre del 2024 se pagaron 160.000 euros a Sistemas Informáticos Carthago, mercantil que dirige C. G. J., una mujer que vive en el mismo domicilio que Jesús Cobos, socialista que llegó a formar parte de la dirección del partido en Cartagena, por lo que se entiende que es su pareja.

Segado ve "indicios de falsedad y de fraude" en las acciones del Grupo Socialista

Todo empezó cuando el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y una de sus concejalas, Damiana García, llevaron a los tribunales a la citada web tras publicar que la segunda obtuvo una plaza de funcionaria interviniendo en el proceso de selección. Un informe de la Guardia Civil constató que detrás de Las Noticias RM está la citada mercantil y ahora tanto C. G. J. como Cobos han sido llamados a declarar por la jueza que instruye las diligencias en calidad de investigados.

"Esto no es comunicación política, esto es política sucia. Es utilizar los recursos públicos para montar una maquinaria de difamación contra el Partido Popular, contra el Gobierno regional y contra su presidente", denunció el vicesecretario del Partido Popular, que opina que "el Partido Socialista no puede esconderse ni un minuto más y debe dar explicaciones de forma inmediata a los ciudadanos".

De los 160.000 euros que recibió Cobos para la gestión de la comunicación del PSRM, Lucas habría avalado 60.000 euros

El PP pone también de manifiesto que ha quedado acreditado que Francisco Lucas, delegado del Gobierno de España en la Región y secretario general de los socialistas murcianos, validó el pago de más de 60.000 euros de los pagos en el período en el que él fue portavoz parlamentario en la Asamblea.

Segado no ha especificado contra quién o quiénes se formulará la denuncia, puesto que esta aún se está ultimando, pero sí adelantó que irá dirigida contra los responsables del desvío de dinero. "Tendrán que ser los juzgados, la Fiscalía o los cuerpos de seguridad los que determinen quiénes son", señaló. No obstante, sí que dijo que los dirigentes políticos son "responsables" de lo que firman. "El señor Lucas es el responsable de haber abonado más de 60 000 euros por esos conceptos y, a nuestro modo de ver, hay indicios de que pueda haber delitos de falsedad y de fraude", concluyó.