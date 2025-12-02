Patrimonio
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
El detalle contemporáneo se añadió durante los trabajos de restauración del año pasado
La fachada de la Catedral incorporó un guiño contemporáneo que los guías turísticos incluirán en sus explicaciones. El detalle moderno se añadió durante los trabajos de restauración del imafronte de la Catedral, desarrollados el año pasado, que incluyó también las tres grandes vidrieras.
Durante esta intervención, se introdujo un anacronismo contemporáneo que "no altera el carácter histórico del monumento", explicó el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en rueda de prensa.
"Le puse la cabeza loca al arquitecto: quería que pusiera un detalle del siglo XXI, y lo puso y me dijo: búscalo", relató el edil.
El arquitecto, aprovechando que a uno de los ángeles le faltaba un brazo, le agregó el miembro faltante junto a "lo que todos llevamos en la mano hoy en día: un smartphone", desveló Pacheco, coincidiendo con el día del patrón del turismo, San Francisco Javier.
El detalle se puede apreciar en la parte superior izquierda de la fachada vista desde la plaza Cardenal Belluga.
Pacheco expuso otros anacronismos en templos y catedrales de ciudades europeas y españolas, como un móvil antiguo en la Catedral de Calahorra; un Gremlin, en Nantes; un escudo del Athletic de Bilbao, en Trujillo; un astronauta, en la Catedral de Salamanca y un alien, en la Catedral de Palencia, son algunos ejemplos.
