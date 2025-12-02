El paro en la Región baja un 1% en noviembre hasta las 74.520 personas

El número de desempleados registrados a finales de noviembre en las oficinas públicas de empleo de la Región de Murcia bajó un 1,04 por ciento sobre octubre (782 en cifras absolutas) hasta situar la cifra de desempleados en 74.520, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos anuales, el desempleo experimentó un descenso de 5.523 personas, que en valores relativos se traduce en una bajada del 6,90 por ciento.

Tanto la bajada mensual como la anual de la comunidad murciana son superiores a la media del país, donde el desempleo bajó un 0,77 por ciento en un mes y un 6,23 por ciento en términos anuales.

Del total de parados, según el Ministerio, 9.529 son de procedencia extranjera (1.822 comunitaria y 7.707 extracomunitaria), con un incremento del 1,21 por ciento del paro mensual en ese colectivo al sumar 114 parados más en noviembre y un descenso del 5,62 por ciento en cómputo anual, con 567 parados extranjeros menos.

Por sexo, de los 74.520 parados murcianos 28.020 son hombres y 46.500 mujeres, mientras que por tramos de edad el Ministerio cifra en 8.103 los desempleados menores de 25 años y 66.417 los mayores de esa edad.

El mayor volumen de desempleo en la Región de Murcia se contabiliza en el sector servicios, que suma 50.269 parados, y tras él se sitúa el colectivo sin empleo anterior (8.005), el industrial (7.056), construcción (5.388) y agricultura (3.802).

Por otra parte, en noviembre se firmaron 44.706 contratos, lo que representa un descenso de 11.334 sobre octubre (-20,22%) y de 3.535 en el año (-7,33 %).

Del total de contratos, 25.520 fueron indefinidos y 19.186 temporales, con descensos mensuales del 21,32 y del 18,72 por ciento, respectivamente.

El sector de actividad que más contratación generó fue el servicios, con 23.973 contratos; y a él le siguieron agricultura (13.682), industria (4.758) y construcción (2.293).

Por otra parte, a finales de noviembre el número de afiliaciones a la Seguridad Social en la Región de Murcia ascendió a 682.523 personas, con 575.444 trabajadores cotizantes en el régimen general.

Según el ministerio, Murcia tiene 105.963 afiliados al régimen de autónomos, 80.188 al agrario, 8.870 al de empleadas de hogar y 1.120 al régimen del mar, entre otros subgrupos.